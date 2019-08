Las noticias económicas más importantes de hoy #15Ago - Runrun

Agricultores venezolanos producen entre 20 y 30% de lo que necesita el mercado nacional

Según lo informó Aquiles Hopkins, presidente reelecto de Fedeagro, las políticas públicas de la revolución han quebrado al sector primario de la economía. Aseguró en el marco de la Asamblea Anual de la entidad que representa que “todos los rubros agrícolas y pecuarios están produciendo entre 20 y 30%, no podemos abastecer al mercado nacional pues la crisis económica y la ausencia de políticas públicas para nuestro sector han mermado nuestra capacidad” https://bit.ly/31GZwDi

Hiperinflación impulsa gastos de la banca mientras se restringen fuentes de ingresos

El economista César Aristimuño, director general de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, advirtió que la estrategia de encaje legal que lleva a cabo el Banco Central de Venezuela está generando severas distorsiones en la banca, porque los gastos están creciendo a la velocidad que marca la hiperinflación, mientras los ingresos están sometidos a restricciones, regulaciones y controles que llegan a ser asfixiantes para la mayoría de las instituciones. Aristimuño señala que, al cierre del primer semestre de 2019, los ingresos por cartera de crédito representaron apenas 29,1% de los ingresos financieros totales del sistema, cuando, en el mismo período de 2018, fueron equivalentes a 60,7%, una situación que el economista considera grave, por la pérdida de peso que tiene la intermediación crediticia, que se supone debe ser el core business de la banca, en los resultados del sector. https://bit.ly/2OV5vmc

Fedenaga denuncia reducción del rebaño nacional de 17 a 9 millones de reses

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Armando Chacín, denunció que la crisis en el sector se sigue agudizando y continúa afectando la producción bovina en el ámbito nacional “Lamentablemente, cada día tenemos que enviar más ganado al matadero al haberse reducido el rebaño nacional de 17 a 9 millones”, precisó el gremialista. Sostuvo que ante las fallas eléctricas, la escasez de gasolina y falta de insumos, es prácticamente inviable mantener la producción en Venezuela. https://bit.ly/2OS6JP5

Ecoanalítica pronostica caída de 40% del consumo en 2019

Según el pronóstico de la firma Ecoanalítica, al cierre de este año la economía nacional podría mostrar un decrecimiento de 39% y el consumo una caída de 40%. “En la medida en que la economía venezolana se siga contrayendo, en la medida en la que se reduzcan la producción y la productividad, y en la medida en que el ingreso real de las personas se vea erosionado por efecto de la inflación, el consumo en Venezuela seguirá cayendo”, afirma el economista Giorgio Cunto, del equipo de esta firma de análisis. https://bit.ly/2ySMk1N

Dólar paralelo continúa su proyección alcista en Venezuela

Según la cuenta en @ValorDolarVe el precio promedio del dólar en el mercado paralelo es de Bs. 14.771,89. Eso significa que el valor de la divisa norteamericana está indetenible. La moneda extranjera está cada vez más cerca de llegar a los 15 mil bolívares en promedio general. Lo cual representa un incremento de 0.80 con respecto al precio de ayer. https://bit.ly/2MjEF57

Canal de Panamá continuará autorizando paso controlado de embarcaciones de Venezuela

El Canal de Panamá permitió que las embarcaciones provenientes de Venezuela continúen utilizando la vía marítima, siempre que cumplan con los requisitos y pagos correspondientes, dijo el miércoles la autoridad tras las nuevas impuestas por Washington al país sudamericano. “Tenemos un tratado de neutralidad que lo firmaron también los Estados Unidos. Tenemos que regirnos por eso”, dijo Jorge Quijano, autoridad del Canal de Panamá, y agregó que Panamá no responde a las dificultades sobre quienes deben transitar el paso interoceánico. https://bit.ly/2YQb4qW

Fedeagro reeligió a Aquiles Hopkins como presidente

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) juramentó este martes a la nueva junta directiva para el período 2019-2021, en la que fue reelecto Aquiles Hopkins como su presidente, en el marco de la instalación de su Asamblea Anual. “Yo quiero invitarlos a que demos un paso adelante todos, quiero invitarlos a que construyamos el camino de la Venezuela agroalimentaria del país que nosotros merecemos”, expresó Hopkins. https://bit.ly/3011cHc

Felipe Cappozolo: El sector privado está en capacidad de importar bienes y mercancías

Para el presidente de Conseconercio, Felipe Cappozolo, el sector privado está en capacidad de importar bienes y mercancías que necesita el país para cubrir necesidades de mercado ya que el gobierno de Maduro no puede hacer compras fuera del país debido a las sanciones de los Estados Unidos. “Con reglas claras y transparentes el sector privado está preparado para importar lo que necesite el país. Por supuesto que lo ideal es que las empresas nacionales sean las que surtan a los comercios pero en vista de la caída de la industria venezolana en niveles históricos es necesario importar “, apuntó.https://bit.ly/2OVXAoL

Cámara de Comercio de Nueva Esparta en alerta por caída de temporadistas en vacaciones

El presidente de la Cámara de Comercio y Puerto Libre del estados Nueva Esparta, Teodoro Bellorín, afirmó que durante la temporada de vacaciones escolares 2019, no se ha registrado un incremento en las actividades económicas. «No ha habido un incremento sustancial de las ventas, al no haber una mayor cantidad de temporadistas que generen expectativas de compras en la población local, no vemos una re-activación de las ventas», dijo. https://bit.ly/2OY9MFL

Estado Guárico aportará más de 297 mil cerdos al Plan Proteico Nacional

1.350 productores que se encuentran distribuidos en 15 municipios del estado Guárico aportarán más de 297 mil cerdos al Plan Proteico Nacional, así lo informó este miércoles el gobernador del estado José Vásquez. Durante una inspección que se llevó a cabo en la Agropecuaria Los Robles, el gobernador indicó que “hoy estamos agradeciendo a más de 1.350 productores de los 15 municipios, tenemos más de 297 mil cerdos que irán al Plan Porcino Nacional y 60 mil de ellos se quedarán en la entidad llanera”, dijo. https://bit.ly/307cOsm

En agosto continúa despliegue de Atención a Víctimas de la Guerra Económica

En Agosto continuará el despliegue de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica en 11 estados del país, informó este martes, el vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz. Tras ofrecer el balance de la reunión semanal del Gabinete Social y Territorial desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Caracas, Istúriz destacó que, el Gobierno Bolivariano cumplirá con fechas, compromisos y actividades pautadas en sus programa sociales. https://bit.ly/2Z3pf7g

Encuentro nacional de consejos productivos se extenderá hasta el 17-A

El coordinador Nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, comentó que durante la celebración del segundo encuentro nacional de Consejos Productivos de los Trabajadores, esperan fomentar el trabajo en el campo venezolano. Indicó que la reuniones que se llevarán acabo durante los días jueves, viernes y sábado, enmarcadas en el «gran despegue productivo» de la nación.https://bit.ly/2YWUBAv

Socios de PDVSA preocupados por alcance de sanciones de EEUU contra Venezuela

Las empresas extranjeras socias de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) están preocupadas sobre las posibles implicaciones que pueden acarrear a sus negocios las últimas sanciones que aplicó Estados Unidos contra el gobierno del país sudamericano, dijeron tres fuentes de la industria. Descifrado

Citgo está protegido por el reconocimiento del gobierno interino de Guaidó, explicó Ricardo Hausmann

Ricardo Haussman, representante de Venezuela en el Banco Interamericano de Desarrollo, explicó este miércoles que el objetivo fundamental de la comisión designada por Juan Guaidó para la renegociación de la deuda venezolana es “proteger” los activos del país. “El objetivo fundamental de esta comisión es proteger los activos de la república y preparar la reestructuración de la deuda externa para cuando llegue su momento. Formalmente, lo que dice el bono 20/20 es que los tenedores tienen garantías en las acciones de Citgo y tendrían el derecho de exigir que el juez tome las acciones y les cancele a ellos, eso es lo que tenemos que impedir que ocurra”, detalló el economista. Descifrado

Chevron informó a la SEC riesgo de interrumpir operaciones en Venezuela

La empresa estadounidense Chevron en sus reportes a la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) durante el primer semestre de 2019 informó que registró pérdidas por 21 millones de dólares, admite un impacto desfavorable en sus ganancias debido a la devaluación del bolívar y señala que la posibilidad de no continuar en Venezuela, donde sus inversiones están valoradas en 2.700 millones de dólares. Petroguia

El crudo cae por los stocks de EEUU y preocupación por la economía mundial

El petróleo cayó el miércoles derribado por el aumento de los stocks de Estados Unidos y las crecientes preocupaciones por la economía mundial que alteran a todos los mercados. El barril de Brent para entrega en octubre perdió 3,06% y cerró a 59,48 dólares en el mercado de Londres mientras que en el de Nueva York el barril de WTI para setiembre cayó 3,4% a 55,23 dólares. La Patilla

Irán podrá exportar petróleo sin pasar por el estrecho de Ormuz en 2021

Un oleoducto que permitirá a Irán exportar hasta un millón de barriles de petróleo por día, eludiendo el estrecho de Ormuz, será construido en el año 2021, informó el director del Petroleum Engineering and Development Co., Touraj Dehghani. Sputnik News

