John Bolton acusó a Maduro de torturar y abusar de miembros de la FANB - Runrun

EL ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS, John Bolton, afirmó este miércoles que Nicolás Maduro es un “dictador” y lo acusó de torturar a integrantes de las Fuerzas Armadas para mantener el control del poder.
“La represión de Nicolás Maduro no conoce límites. Es un dictador desesperado dispuesto a torturar y abusar de los miembros del Ejército venezolano para mantener su control sobre el poder. Debemos responsabilizarlo por su desprecio a las instituciones de Venezuela”, escribió el funcionario norteamericano en Twitter.
También le envió un mensaje al ministro de defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, en el que lo insta a “elegir” a sus compañeros o ser cómplice.
Bolton se refirió a un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times
en el que se asegura que Maduro usa las fuerzas armadas venezolanas para retener el control del Estado.
“Tienes que elegir. Defiende a tus compañeros soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso a manos del dictador Maduro. O bien, serás recordado por ser cómplice de estas acciones, traicionando tu juramento constitucional”, indicó.
Padrino López manifestó este martes que en Venezuela “no habrá transición alguna” y que se harán elecciones de acuerdo con la Constitución.
Durante un acto de recolección de firmas en contra de las sanciones de Estados Unidos, el militar expresó que “el imperio” busca dividir y arrasar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y afirmó: “No permitiremos que nos arrebaten lo que hemos ganado con tanto amor”.
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