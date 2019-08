John Bolton acusó a Maduro de torturar y abusar de miembros de la FANB - Runrun

EL ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS, John Bolton, afirmó este miércoles que Nicolás Maduro es un “dictador” y lo acusó de torturar a integrantes de las Fuerzas Armadas para mantener el control del poder.

“La represión de Nicolás Maduro no conoce límites. Es un dictador desesperado dispuesto a torturar y abusar de los miembros del Ejército venezolano para mantener su control sobre el poder. Debemos responsabilizarlo por su desprecio a las instituciones de Venezuela”, escribió el funcionario norteamericano en Twitter.

También le envió un mensaje al ministro de defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, en el que lo insta a “elegir” a sus compañeros o ser cómplice.

“Tienes que elegir. Defiende a tus compañeros soldados y compatriotas frente a la tortura y el abuso a manos del dictador Maduro. O bien, serás recordado por ser cómplice de estas acciones, traicionando tu juramento constitucional”, indicó.

Padrino López manifestó este martes que en Venezuela “no habrá transición alguna” y que se harán elecciones de acuerdo con la Constitución.

Nicolas Maduro’s repression knows no boundaries! He is a desperate dictator willing to torture and abuse members of the Venezuelan military to retain his grip on power. We must hold him accountable for his disregard of Venezuelas institutions.

.@vladimirpadrino, you have a choice to make. Defend your fellow soldiers & countrymen in the face of torture & abuse at the hands of the dictator Maduro. Or, you will be remembered for being complicit in these actions, betraying your constitutional oath. https://t.co/BWy5vXNDWa

— John Bolton (@AmbJohnBolton) August 14, 2019