Saúl Ortega: Guaidó “debería estar preso y le exijo a los órganos de justicia que aceleren el proceso” - Runrun

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EL CONSTITUYENTISTA, Saúl Ortega exigió este miércoles a las instituciones judiciales del país que aceleren el proceso para condenar al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó por los hechos que se registraron el pasado 30 de abril.
“Como venezolano le exijo a los órganos de justicia y a los tribunales de la República, que aceleren el proceso para meter a ley a todos los que participaron en ese acto criminal, de Guaidó para abajo”, dijo.
Ortega afirmó que con el allanamiento de la inmunidad de los diputados opositores “se busca abrir un proceso legal para que haya justicia en el país (…) porque esa gente debió estar presa hace tiempo y la justicia ha sido lenta en este sentido y aquí no hay inmunidad, nadie tiene corona”.
Insistió en que estos hechos no deben quedar impune y los responsables deben recibir todo el peso de la ley.
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