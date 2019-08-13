Tomás Guanipa: ANC no disolvió la AN por temor a reacción internacional - Runrun

El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aseguró que la asamblea nacional constituyente (ANC) retiró sus intenciones de disolver el Parlamento “porque la reacción internacional iba a ser de tal contundencia que iba a significar su quiebre definitivo”.
Guanipa repudió la medida dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de allanar su inmunidad parlamentaria la de los diputados José Guerra y José García. El diputado de Primero Justicia aseveró que con estas medidas el Gobierno de Maduro busca mitigar los efectos de las decisiones de la AN, presidida por el diputado Juan Guaidó.
El dirigente del partido Primero Justicia señaló que la AN continuará trabajando, pese al fallo contra los parlamentarios.
“La AN sigue con su funcionamiento intacto. No han logrado callarnos ni atemorizarnos”, afirmó el diputado durante una entrevista telefónica transmitida por el medio digital Vivo Play.
El diputado Juan Pablo Guanipa, aseguró que su hermano, Tomás Guanipa, se encontraba en un foro en Bogotá, Colombia, durante el anuncio de que se allanaría su la inmunidad parlamentaria por el TSJ y la ANC.
“Este es un gobierno que se ha debilitado en el transcurso de este año. Cada una de sus acciones profundiza las acciones para su salida. Reculó porque sabe que al final esto tendrá una respuesta internacional”, indicó Guanipa.
*Con información de El Universal.
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