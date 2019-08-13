El Mañanero de hoy #13Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #13Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es12 agosto, 20194min3

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“La comunidad internacional tiene que actuar ya. Lo dijo Bolton: ya se acabó el tiempo de la retórica, de la reunidera y de la declaradera. Cada día que pasa es muerte, hambre y éxodo”, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela #12Ago.

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