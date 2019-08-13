El Mañanero de hoy #13Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

EL DIPUTADO DE LA ASAMBLEA NACIONAL José Guerra (PJ-Distrito Capital) afirmó que los verdaderos “traidores a la patria” son los miembros del régimen de Nicolás Maduro por endeudar al país masivamente y no poder pagar la deuda.
Maduro anuncia cambios en su gabinete y creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior
Jefe de Acnur evaluará éxodo venezolano en Chile y Brasil
Trabajadores del Hospital Clínico Universitario convocan paro por mejoras salariales
ANC designa comisión para definir fecha de las elecciones parlamentarias
José Guerra sobre sentencia del TSJ: Traidores a la patria son ustedes por endeudar al país y no poder pagar la deuda
EEUU: “Cualquier ataque contra el Parlamento de Venezuela es un ataque a la democracia”
TSJ ordena el allanamiento de la inmunidad del diputado Juan Pablo García
Unión Interparlamentaria: Cualquier ataque contra la Asamblea Nacional es un ataque a la democracia
VIDEO
“La comunidad internacional tiene que actuar ya. Lo dijo Bolton: ya se acabó el tiempo de la retórica, de la reunidera y de la declaradera. Cada día que pasa es muerte, hambre y éxodo”, María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela #12Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $52.15 base a WTI de $54.73
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvcGV0cm9sZW9fMTctMTIwMHg0ODAtODAweDQ0NS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2NDcwL2xhcy1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktMTJhZ28vIiB0aXRsZT0iTGFzIG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMxMkFnbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmVjb25vbcOtYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjQ3MC9sYXMtbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTEyYWdvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjMTJBZ288L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9tYcOxYW5lcm8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjQ1NC9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktMTJhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGl0bGU9IkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzEyQWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5FbCBNYcOxYW5lcm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODY0NTQvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTEyYWdvLWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICMxMkFnbzogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvSUxVU1RSQUJBUkJBRE9TLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnZlc3RpZ2FjaW9uLzM4NjM4NS9idWVuYXMteS1tYWxhcy1ub3RpY2lhcy1zb2JyZS1sYXMtdHJhbnNpY2lvbmVzLW5lZ29jaWFkYXMvIiB0aXRsZT0iQnVlbmFzIHkgbWFsYXMgbm90aWNpYXMgc29icmUgbGFzIHRyYW5zaWNpb25lcyBuZWdvY2lhZGFzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QmFyYmFkb3M8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9pbnZlc3RpZ2FjaW9uLzM4NjM4NS9idWVuYXMteS1tYWxhcy1ub3RpY2lhcy1zb2JyZS1sYXMtdHJhbnNpY2lvbmVzLW5lZ29jaWFkYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QnVlbmFzIHkgbWFsYXMgbm90aWNpYXMgc29icmUgbGFzIHRyYW5zaWNpb25lcyBuZWdvY2lhZGFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvcGxhbnRpbGxhLW1hbmFuZXJvLTktZGUtYWdvc3RvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODYzMjkvZWwtbWFuYW5lcm8tZGUtaG95LTlhZ28tbGFzLTgtbm90aWNpYXMtcXVlLWRlYmVzLXNhYmVyLyIgdGl0bGU9IkVsIE1hw7FhbmVybyBkZSBob3kgIzlBZ286IExhcyA4IG5vdGljaWFzIHF1ZSBkZWJlcyBzYWJlciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkVsIE1hw7FhbmVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjMyOS9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktOWFnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjOUFnbzogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDgvUExBTlRJTExBXy1JbWFnZW4tZGVsLW1hw7FhbmVyby0xLTIuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NjIzNy9lbC1tYW5hbmVyby1kZS1ob3ktOGFnby1sYXMtOC1ub3RpY2lhcy1xdWUtZGViZXMtc2FiZXIvIiB0aXRsZT0iRWwgTWHDsWFuZXJvIGRlIGhveSAjOEFnbzogTGFzIDggbm90aWNpYXMgcXVlIGRlYmVzIHNhYmVyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RWwgTWHDsWFuZXJvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg2MjM3L2VsLW1hbmFuZXJvLWRlLWhveS04YWdvLWxhcy04LW5vdGljaWFzLXF1ZS1kZWJlcy1zYWJlci8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbCBNYcOxYW5lcm8gZGUgaG95ICM4QWdvOiBMYXMgOCBub3RpY2lhcyBxdWUgZGViZXMgc2FiZXI8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
3
Enviar Comentarios