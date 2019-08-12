El Mañanero de hoy #12Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

El Ministerio de Asuntos de Exteriores de Turquía aseguró que es a través del diálogo que el Gobierno y la oposición encontrarán “una solución duradera”.
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“Hemos recibido información importante sobre las pretensiones de una nueva locura del régimen. Pretenden clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano, por eso la convocatoria del día de mañana de la ANC de manera irregular”, Juan Guaidó, #11Ago.
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es @BarrilVenezuela $51.58 base a WTI de $54.13
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