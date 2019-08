Suspenden marcha "antimigrantes" convocada en Chile - Runrun

LA MARCHA ANTIMIGRANTES QUE había sido convocada para este domingo 11 de agosto, en Chile, no se realizará debido a que la movilización de calle no obtuvo el permiso de la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago ni del Gobierno Nacional.

“Estamos barajando la mejor ocasión para hacer patente nuestro descontento con las políticas migratorias actuales”, dijo Gaspar Rivas, presidente de la organización Partido Social Patriotas de Chile, a través de su cuenta en Twitter.

La organización tuiteó en su cuenta oficial que “el día de ayer nuestro presidente Gaspar Rivas había llamado a asistir a Plaza Italia. Hoy nos confirman que la intendencia no proporcionará apoyo de carabineros, además de llevar preso a quien se manifieste. Sería sumamente irresponsable de parte nuestra mantener ese llamado, por lo tanto no participaremos en acto alguno el día de mañana y llamamos a nuestros adherente, simpatizantes y militantes a no asistir a ninguna convocatoria para mañana (hoy)”.

El grupo Social Patriotas de Chile está en proceso de instituirse como un partido político y una de sus banderas es limitar la política migratoria que ha sido mantenida por el actual presidente chileno, Sebastián Piñera.

Los dirigentes de la organización manifestaron que la nueva fecha para convocar a lo que han denominado #MarchaporChile que estaba prevista para este domingo, será organizada para el próximo 7 de septiembre.

Venezolanos en el primer lugar

El presidente Piñera expresó durante una entrevista que la marcha «no me acomoda», y agregó que «Chile siempre ha sido un país abierto. Recordemos que hay más de un millón de chilenos en el extranjero, que han sido recibidos también, entonces Chile tiene que ser parte de la comunidad internacional, tiene que ser un país que sepa acoger a los migrantes, pero no cualquier migración».

Desde 2017, los venezolanos se convirtieron en los ciudadanos con más solicitudes de residencia en Chile, dejando en segundo lugar a los peruanos quienes tradicionalmente ocupaban el primer lugar, según cifras del Departamento de Extranjería y Migración. Los datos revelan que desde 2013 el número de solicitudes de venezolanos para vivir en ese país aumentó casi 20 veces.

