El Mañanero de hoy #9Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

COMO SI SE TRATASE DE LOS PISTOLEROS del Lejano Oeste Jesse James o Wyatt Earp, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 31 de julio por supuestos delitos de narcotráfico.
Inflación acumulada en los siete primeros meses del año se ubica en 1.579%
Multipagos de Banesco incorpora dos nuevas opciones para el pago de servicios
Víctimas de las FARC buscan confiscar fortuna de Samark López, socio de El Aissami
Bachelet: Bloqueo de EE.UU. puede agravar crisis en Venezuela
A El Aissami aún no le llega la alerta roja
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“Irónicamente, la señora Bachelet en su informe sobre Venezuela no sólo minimizó el genocida alcance del bloqueo (que ahora sí dice ser tal) ordenado por Trump contra nuestro pueblo, sino que también ocultó el detallado informe del Ministerio Público sobre DDHH que en sus manos le entregamos”, Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC. #8Ago.
Precio de
es @BarrilVenezuela $50.21 base a WTI de $52.69
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