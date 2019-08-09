El Mañanero de hoy #9Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #9Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es8 agosto, 20194min1329

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COMO SI SE TRATASE DE LOS PISTOLEROS del Lejano Oeste Jesse James o Wyatt Earp, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 31 de julio por supuestos delitos de narcotráfico.

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“Irónicamente, la señora Bachelet en su informe sobre Venezuela no sólo minimizó el genocida alcance del bloqueo (que ahora sí dice ser tal) ordenado por Trump contra nuestro pueblo, sino que también ocultó el detallado informe del Ministerio Público sobre DDHH que en sus manos le entregamos”, Tarek William Saab, fiscal general designado por la ANC. #8Ago.

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