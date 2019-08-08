Inflación acumulada en los siete primeros meses del año se ubica en 1.579% - Runrun

EL DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL, Alfonso Marquina señaló en una rueda de prensa que la tasa de inflación acumulada par los primeros siete meses de 2019 se ubica en 1.579% y la interanual en 264.873%.
El también integrante de la Comisión de Finanzas de la AN, informó que la inflación del mes de julio cerró en 33,8%, un alza de nueve puntos porcentuales frente a los datos de junio, cuando se ubicó en 24,8%.
“Aún se mantiene la hiperinflación y la disminución de estas cifras tienen que ver directamente con la reducción del consumo en 35% en lo que va de año”, dijo Marquina.
Los datos del análisis revelan que el rubro equipamiento del hogar fue el que más aumentó (74%) debido al alza del dólar y la creciente importación de este tipo de productos.
Otros de los que más aumentaron fueron: salud 41,2%; alquiler de vivienda 35,8%; educación 26,3%; y servicios diversos 33,3%.
En cuanto a alimentos y bebidas alcohólicas, el alza experimentada fue de 5,9%, lo que a juicio de Marquina refleja una fuerte contracción en el consumo, indicador que según datos del Parlamento cayó 35% en lo que va de año.
*Con información de TalCual
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