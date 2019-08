Las noticias económicas más importantes de hoy #8Ago - Runrun

Bolipuertos: sanciones de EEUU afectan ingreso de alimentos, medicinas y equipos esenciales

El presidente de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Reinaldo Castañeda, manifestó que la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump contra Venezuela busca asfixiar nuestra economía y generar un golpe de Estado en el país. En entrevista con Venezolana de Televisión (VTV), destacó que estas «acciones imperiales» han afectado el intercambio comercial de las líneas navieras con las empresas privadas del mundo, lo que genera un ingreso menor de alimentos, medicinas, materiales de construcción de viviendas y otros servicios. Banca y Negocios

Venezuela denuncia retención de barco con carga de soya tras bloqueo de EEUU

El Gobierno de Nicolás Maduro denunció este miércoles que un barco con 25.000 toneladas de «torta de soya» para la producción de alimentos se encuentra retenido en el Canal de Panamá y aseguró que tal situación se debe al bloqueo que EE.UU. impuso a las propiedades estatales de Venezuela en su territorio.

«Venezuela denuncia ante el mundo que en este momento se encuentra retenido en el Canal de Panamá un barco que trae 25.000 toneladas de torta de soya para producción de alimentos en nuestro país, en atención al criminal bloqueo impuesto por Donald Trump», dijo a través de Twitter la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Banca y Negocios

Bloomberg: Compañías chinas desean “reparar” las refinerías en decadencia de Pdvsa

Wison Engineering Services Co. , una compañía de ingeniería y construcción química con sede en Shanghai que está utilizando el programa de infraestructura ‘Belt and Road’ de China para expandirse en el extranjero, acordó el mes pasado reparar las principales refinerías de Venezuela a cambio de productos petroleros, incluido el diesel, según personas con conocimiento del trato. Las sanciones financieras de Estados Unidos destinadas a privar al actual régimen de ingresos contribuyeron a la decisión de revivir una industria de refinación doméstica paralizada por años de mala administración y subinversión, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información es confidencial. La Patilla

S&P Global Platts: El impacto de las nuevas sanciones en las exportaciones de crudo venezolanas

PDVSA planea exportar 680,000 b / d de crudo en agosto, de los cuales solo 43,000 b / d se destinarán a una compañía con una exención del gobierno de EE.UU, Nynas de Suecia, según un documento de PDVSA visto por S&P Global Platts. Eso deja 637,000 b / d de exportaciones de crudo que podrían verse afectadas si las sanciones de Estados Unidos disuaden a los compradores. La Patilla

Rosneft se ha convertido en el último gran proveedor de petróleo para Venezuela

La compañía petrolera rusa, Rosneft, se ha convertido en el último gran proveedor de petróleo a Venezuela, sosteniendo al régimen del presidente Nicolás Maduro mientras que los EE.UU intensifican la presión económica a Caracas, de acuerdo a personas familiares con la logística de las embarcaciones. Este salvavidas le ha dado a Moscú una influencia importante en la crisis venezolana, frustrando los esfuerzos de Washington y de la UE de retirar al presidente socialista y darle paso al líder de la oposición, Juan Guaidó. Información vista por Financial Times señala que Rosneft suministró todas las importaciones de gasolina en junio, debido a que otros proveedores se retiraron. Financial Times

Gobernación de Barinas asumirá distribución de gas en la región

Bajo la figura de comodato con Pdvsa Gas Comunal, el ejecutivo regional de Barinas tendrá bajo su responsabilidad, a partir de este jueves, ocho de agosto, la distribución del gas en toda la entidad llanera. El gobernador Argenis Chávez hizo el anuncio en rueda de prensa este miércoles, donde añadió que tiene previsto, para la próxima semana, el lanzamiento del sistema de Control de Abastecimiento y Distribución de Gas Doméstico (Cadig), plataforma tecnológica a través de la que se busca mejorar el servicio, como se implementó con el despacho de gasolina. El Pitazo

Producción de crudo de Pemex cayó 8,5% en un año

La empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) produjo un millón 671.000 barriles diarios de crudo en junio de este año, según la información sobre producción de hidrocarburos líquidos hasta el primer semestre de 2019. La cifra representa una caída de 39.000 barriles diarios (2,28%) en relación a diciembre de 2018, cuando el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió funciones. Petroguia

