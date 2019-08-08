El Mañanero de hoy #8Ago: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #8Ago: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es7 agosto, 20195min1238

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EL 28 DE MARZO DE 2018, el Consejo Federal de Suiza se unió a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 y el 22 de enero de 2018. El 5 de agosto de 2019, Suiza actualizó la lista de funcionarios del Gobierno venezolano sancionados, sumando un total de 18 autoridades del Estado sancionadas.

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“La oposición puede preguntar y proponer lo que quiere y podríamos avanzar con un acuerdo. Podríamos proponer y pedir lo que queremos y podríamos avanzar con un acuerdo. Acuerdos parciales sobre diferentes temas de la economía. Acuerdos parciales para solicitar y exigir el levantamiento del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos. Acuerdos parciales para ofrecer servicios sociales y atender a las personas. Acuerdos parciales para garantizar todo para las elecciones en el que todos podamos participar para renovar la legislatura venezolana. Muchos acuerdos”, Nicolás Maduro #7Ago.

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