Más de 90% de migrantes venezolanos en Perú trabajan en la informalidad - Runrun

NUEVE DE CADA DIEZ migrantes venezolanos se encuentran trabajando en Perú, con un porcentaje de inactivos de 4%, pero en su mayoría en una relación de informalidad laboral.
El hallazgo está recogido en una encuesta realizada por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el Ministerio de Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional de Migraciones.
Los resultados del estudio, publicados por el diario Gestión este miércoles 7 de agosto, indican que 92,5% de los trabajadores asalariados dijo no tener un contrato de trabajo.
La investigación arroja además que 55% de inmigrantes venezolanos son hombres y 45% mujeres, siendo una población mayoritariamente joven, sobre todo de 18 a 29 años.
Mercado laboral saturado
El estudio indica que, según cifras del Ministerio del Trabajo, el mercado laboral peruano llegó a un estado de saturación, ya que cada año 358.000 peruanos jóvenes se suman a la Población Económicamente Activa y solo se crean 103.653 nuevos empleos.
A esta cifra se añade el ingreso (conservador) de al menos 400.000 venezolanos, refiere la nota del diario peruano.
De la educación y el sueldo
De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Migraciones sobre el número de personas que cuenta con Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o han iniciado el trámite, se observa para abril de este año una disminución del nivel educativo de los venezolanos que ingresan al Perú.
Del estudio también se desprende que casi la mitad (49%) de los venezolanos encuestados recibe ingresos que van desde el salario mínimo hasta un máximo de 1.500 soles.
Sin embargo, 46% dijo tener ingresos por debajo del salario mínimo vital.
Lee aquí la nota de Gestión.
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