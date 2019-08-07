Unión Europea no apoya las últimas sanciones de EE UU a Venezuela - Runrun

LA UNIÓN EUROPEA recordó este miércoles que está en contra de la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas como las que acaba de imponer Estados Unidos a Venezuela por la crisis que sufre el país.
“Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales”, indicó Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, portavoz comunitario durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. Dejó claro que la Unión Europea no comenta las últimas sanciones estadounidenses a Caracas.
“Estamos analizando en detalle el alcance e implicaciones”, añadió por su parte la portavoz Annika Breidthardt.
Estados Unidos impuso en la noche del lunes nuevas sanciones económicas a Venezuela, las más serias hasta la fecha, que implican el bloqueo de todos los bienes del Gobierno venezolano en territorio estadounidense.
Como ya expresó la alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, en una reciente declaración en nombre de los Veintiocho, la Unión Europea está dispuesta a expandir más sus pedidas selectivas contra personalidades venezolanas en caso de que no haya resultados concluyentes de las actuales negociaciones entre el régimen y representantes del presidente interino, Juan Guaidó.
Apuntó asimismo que estas medidas “pueden ser revertidas en caso de que se hagan progresos sustanciales para la restauración de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”.
“Cualquier medida adicional seguirá siendo individual y selectiva para evitar cualquier perjuicio a la población”, concluyó.
El portavoz comunitario destacó que la Unión Europea, a través del grupo internacional de contacto que ha creado con países europeos y latinoamericanos, sigue tratando de apoyar una resolución a la crisis que pase por la convocatoria de elecciones presidenciales justas y la entrega efectiva de ayuda humanitaria en el país.
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