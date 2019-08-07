Faes ha matado a ocho integrantes de bandas en Aragua en las últimas 24 horas - Runrun

EN DIFERENTES OPERATIVOS DE SEGURIDAD realizados en las últimas 24 horas en Aragua, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), han matado a ocho hombres integrantes de diferentes bandas delictivas que podrían ser células del “Tren de Aragua”.
Según una minuta informativa de la Faes Eje Aragua, de fecha 05/11/19 hora: 11:00 pm, la lista de fallecidos en la jornada del 5 de agosto en el estado fue la siguiente:
1. La Victoria, municipio Ribas: Jonathan Jair Guerrero, alias “el jair”, en el barrio Coro Coro de la calle Campo Elias, y Manuel Alejandro Pérez, alias “el Caracas”, en el sector Ciudad Socialista La Mora. Ambos podrían pertenecer a la banda de “el conejo”.
2. San Vicente, municipio Girardot: Eduardo José Ortega, Jesús Lenin Lizcano Durán y otro hombre por identificar, en el barrio San Vicente de Maracay.
3. Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara: Jampierav Sosa Blanco, alias “jampier”, en la calle Ezequiel Zamora de La Morita, y otro hombre por identificar, alias “el pino”, integrante de la banda del “Flipper”.
4. Magdaleno, municipio Zamora: Carlos Higuera Pérez, en la población de Magdaleno. Los dispositivos de saturación de áreas continuarán en las próximas horas para dar con la captura de otros integrantes de bandas delictivas que mantienen en zozobra a diferentes comunidades aragüeñas, con los delitos de homicidio, secuestro, robos, hurtos y cobro de vacuna.
El Pitazo conoció que miembros de las Faes región capital estarían participando en los despliegues de seguridad, conjuntamente con funcionarios de la Guardia Nacional.
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