Julio Borges: "Seguir soportando a Maduro es la destrucción de todo el continente" - Runrun

JULIO BORGES, EMBAJADOR DEL GOBIERNO interino de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, considera que a “dictadura [de Nicolás Maduro] se le han dado demasiadas oportunidades” para impulsar “una transición democrática en su país”.

“Que quede en claro, el caos se llama Nicolás Maduro, las sanciones se llaman Nicolás Maduro, Venezuela lo que quiere es democracia, prosperidad, que podamos volver más de cinco millones de venezolanos y esa es la lucha por la cual nosotros continuamos”, expresó en declaraciones a la prensa en Lima, Perú, donde participó en la Conferencia sobre la Democracia en Venezuela.

Allí, manifestó que Venezuela enfrenta una compleja situación “que no es ideológica sino que lo único que busca es la libertad, las elecciones, la democracia”.

“La democracia no tiene ideología, la libertad no tiene ideología, los derechos humanos no tienen ideología” enfatizó antes de agregar que están “absolutamente seguros de que con el apoyo del mundo libre Venezuela logrará tener esa dignidad, esa democracia y ese progreso que merece”, añadió.

A su juicio, “el hecho de que Maduro siga burlándose como lo ha hecho en otras ocasiones de esta oportunidad de poder lograr construir una solución, hace y trae como consecuencia algo muy claro: es que el derrotado va a ser Nicolás Maduro”.

Borges también se refirió a la diáspora venezolana como una situación “muy cercana de ser la crisis migratoria más importante del mundo”.

“Seguir soportando a Maduro es la destrucción de todo el continente y es a la vez la destrucción de las relaciones que puedan tener a futuro China, Rusia o Turquía con toda América Latina”, sostuvo.

El dirigente fue optimista y señaló que, de cara al futuro, “en cualquiera de los escenarios el gran derrotado va a ser Nicolás Maduro”.

Con información de EFE

