Limardo: Es el momento para un cambio en el deporte - Runrun

El medallista de oro en Juegos Olímpicos criticó la planificación para los Juegos de Lima

Aseguró que el descontento de los atletas venezolanos es palpable en la villa deportiva

@franzambranor

LUEGO DE REUNIRSE Y POSAR para fotografías con Nicolás Maduro y previamente con Hugo Chávez, el segundo medallista de oro venezolano en Juegos Olímpicos, Rubén Limardo fustigó la administración y gerencia deportiva gubernamental por vez primera en su carrera en un escenario de competencias internacionales.

Después de obtener la presea dorada en la modalidad de espada al vencer a su hermano Jesús en la final de los Juegos Panamericanos de Lima, el oriundo del estado Bolívar se convirtió en el portavoz de los atletas que han padecido las consecuencias de una insuficiente preparación y de la escasez de recursos humanos y materiales.

“Es el momento que se quiten las manos de los ojos (los dirigentes) y vean lo que está pasando. El deporte no merece esto”, dijo el esgrimista. “Es momento para que el deporte tenga un cambio para bien. No podemos seguir permitiendo cosas como las que están pasando en estos Panamericanos. Si el campeón olímpico pasa por esto, imagínense qué queda para los demás”.

Rubén Limardo y su hermano Jesús protagonizaron la primera final entre hermanos en esgrima en Juegos Panamericanos.

“En la Villa Deportiva se siente el descontento, atletas que se ven tristes, que no tienen el apoyo en su momento, porque todo lo resuelven a última hora y eso no puede ser”, agregó el medallista de oro en Londres 2012.

“Yo se que el país está atravesando por una situación difícil, pero con una buena planificación podemos llegar adonde sea. Vean el medallero, los que están arriba es porque seguramente tiene una buena planificación”, añadió.

La nadadora venezolana Paola Pérez sufrió un ataque de hipotermia durante la competencia de aguas abiertas por no contar con el traje adecuado. “Desde el año pasado se paso la lista de la vestimenta que iba a necesitar para los Juegos. Este es el resultado de manejar mala información”, dijo tras emerger del agua.

El ciclista Hersony Canelón declaró que desde hace ocho años no cuenta con entrenador. “Estoy cansado de ir al Ministerio y siempre es lo mismo. Esto no se ve en ninguna parte, me tengo que preparar solo en Caracas. Me duele mi país”, indicó.

El tirador Julio Cesar Iemma también se quejó por la falta de preparación. “Por mucho nivel que se tenga, estar parado en Caracas dos meses sin echar un tiro afecta. Me perjudico la falta de roce y fogueo”.

Hasta la jornada de este martes 6 de agosto, Venezuela ocupaba la duodécima posición de los Panamericanos con tres medallas de oro, tres de plata y seis de bronce.

