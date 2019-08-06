China anunció la suspensión de la compra de productos agrícolas de EE UU - Runrun

China anunció este martes la suspensión de la compra de productos agrícolas de Estados Unidos, como respuesta al reciente anuncio de Washington de que incrementará en 10% los aranceles sobre exportaciones chinas valoradas en 300.000 millones de dólares.
El Ministerio de Comercio chino consideró esta subida arancelaria, con efectos a partir del próximo primero de septiembre, como “una grave violación de la reunión entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos”.
“Se ha acordado que la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado no descarte impuestos a la importación a productos agrícolas de Estados Unidos recientemente adquiridos después del 3 de agosto, y las empresas chinas relacionadas han suspendido la compra de productos agrícolas estadounidenses”, se lee en el comunicado.
El Ministerio de Comercio se vanaglorió de lo que llamó la “enorme capacidad de mercado” del país asiático y se se atribuyó unas perspectivas brillantes para la importación de productos estadounidenses agrícolas de alta calidad.
Sin embargo, dejó claro que estas perspectivas brillantes van sujetas a que Washington ponga en marcha el consenso alcanzado en la reunión entre los jefes de Estado de China y Estados Unidos, y tenga la confianza de poner en práctica los compromisos para crear las condiciones necesarias para la cooperación en el sector agrícola entre ambos países.
En lo que varios analistas consideraron una respuesta a los nuevos impuestos decididos por Donald Trump, el yuan chino rompió el lunes la barrera psicológica de las siete unidades por cada dólar, algo que no sucedía desde abril de 2008.
Un yuan más débil significa que los productos chinos denominados en dólares son más baratos, algo que ayudaría a frenar el efecto negativo de los nuevos aranceles estadounidenses sobre su competitividad, aunque el precio a pagar será un aumento del coste de las importaciones.
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