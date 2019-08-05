Donald Trump pide la "pena de muerte" para los autores de tiroteos masivos - Runrun

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Donald Trump pide la “pena de muerte” para los autores de tiroteos masivos

Redacción Runrun.es5 agosto, 20191min2

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EL PRESIDENTE ESTADOUNIDENSE, Donald Trump, se mostró este lunes “indignado y asqueado” por las matanzas de este fin de semana en Texas y Ohio, y aseguró que los condenados por crímenes de odio deberían encarar ejecuciones “rápidas”.

En una declaración desde la Casa Blanca, el mandatario exigió la “pena de muerte” para los autores de tiroteos indiscriminados sin retrasos.

Puede leer también: Tiroteo en centro comercial de Texas dejó al menos 20 muertos y 26 heridos

El mandatario estadounidense afirmó que “republicanos y demócratas deben unirse y aprobar estrictos controles de antecedentes” de las personas que compran armas de fuego, y añadió que “quizá esto podría enlazarse con la reforma de las leyes de inmigración que necesitamos desesperadamente”.

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