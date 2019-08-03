Bolton dice que asistirá a Cumbre Lima para ratificar apoyo a Guaidó - Runrun

JOHN BOLTON, ASESOR DE SEGURIDAD DE LA CASA BLANCA, anunció a través de su cuenta en Twitter que tiene todo preparado para su participación en la Cumbre de Lima a partir del próximo martes, a la cual asistirán varios países del hemisferio para analizar la crisis venezolana.
El funcionario del gobierno de Trump destacó que la oportunidad sirve para reafirmar el apoyo de estos países al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
“Espero con ansias mi viaje a Lima para la Conferencia Internacional sobre Democracia en Venezuela para discutir la crisis política en curso en Venezuela con los líderes regionales. Esta es una gran oportunidad para reunirse con amigos en el Hemisferio en apoyo continuo para a Juan Guaidó”, dijo Bolton.
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