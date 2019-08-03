 Bolton dice que asistirá a Cumbre Lima para ratificar apoyo a Guaidó - Runrun
Lo último
   

Buscar

Bolton dice que asistirá a Cumbre Lima para ratificar apoyo a Guaidó

Redacción Runrun.es3 agosto, 20192min1

Artículos Relacionados

Noticias

Falleció Lewis Pérez, ex secretario general de Acción Democrática

Noticias

“Las puertas Bachelet”, nuevo método de tortura en las cárceles venezolanas

Noticias

Margarita amaneció sin luz este #3Ago

JOHN-BOLTON.png

JOHN BOLTON, ASESOR DE SEGURIDAD DE LA CASA BLANCA,  anunció a través de su cuenta en Twitter que tiene todo preparado para su participación en la Cumbre de Lima a partir del próximo martes, a la cual asistirán varios países del hemisferio para analizar la crisis venezolana.

El funcionario del gobierno de Trump destacó que la oportunidad sirve para reafirmar el apoyo de estos países al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“Espero con ansias mi viaje a Lima para la Conferencia Internacional sobre Democracia en Venezuela para discutir la crisis política en curso en Venezuela con los líderes regionales. Esta es una gran oportunidad para reunirse con amigos en el Hemisferio en apoyo continuo para a Juan Guaidó”, dijo Bolton.

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorFalleció Lewis Pérez, ex secretario general de Acción Democrática

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios