Falleció Lewis Pérez, ex secretario general de Acción Democrática - Runrun

EL EX SECRETARIO GENERAL de Acción Democrática y ex senador de la República de Venezuela por el estado Trujillo, Lewis Pérez falleció a la edad de 74 años a causa de un infarto.
La carrera política de Pérez comenzó en 1975, cuando fue electo diputado al Congreso por Trujillo. Posteriormente en 1989 fue nuevamente seleccionado como parlamentario por el mismo estado y se desempeñó como miembro de la Comisión permanente de Finanzas.
En 1993, repitió como senador trujillano e integró la Comisión de Defensa del Congreso. En 1997, ingresó en el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática, como Secretario de Organización, y figuró como precandidato a la elección de 1998.
Pérez cursó estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela y obtuvo una especialización en 1970.
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