Estados Unidos revoca visas a comandantes de la Dgcim y las Faes - Runrun

MIKE POMPEO, SECRETARIO de Estados Unidos anunció a través de su cuenta en Twitter que los venezolanos Rafael Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), e Iván Hernández Dala, Director de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron sancionados financieramente y además les fueron revocadas sus visas por su participación en “violaciones graves de los derechos humanos”.

El comunicado emitido por el Departamento de Estado de EE UU explica que la medida se hace extensiva para los familiares de Hernández y Bastardo.

El comunicado afirma que tanto el Faes como la Dgcim están implicadas en violaciones, abusos de los derechos humanos y represión a la sociedad civil, actos que fueron respaldados en el informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el pasado 5 de julio, así como en informes de otras instituciones.

La designación fue tomada bajo la sección 7031 de la Ley del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas relacionados del año fiscal 2019, que establece que los funcionarios extranjeros que hayan estado involucrados en corrupción significativa o en la violación de derechos humanos pierden su elegibilidad para entrar a Estados Unidos.

Rafael Bastardo Mendoza & Ivan Hernandez Dala, the commanders of #Venezuela’s special police & intelligence forces & their family members, have been designated under Section 7031(c) due to their gross violations of human rights. #EstamosUnidosVE https://t.co/ZKJT31B3LP

