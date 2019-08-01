 Calculan que en Colombia ya hay más de 1,4 millones de venezolanos - Runrun
Lo último
   

Buscar

Calculan que en Colombia ya hay más de 1,4 millones de venezolanos

Redacción Runrun.es1 agosto, 20192min7

Artículos Relacionados

Noticias

Venezolanos sin visa podrán solicitar naturalización en Ecuador

Noticias

Embajador de EEUU en Colombia califica de “torpe” declaración de Maduro sobre exjefes de FARC

Noticias

Audiencia de Edgar Zambrano fue diferida por falta del tribunal

VenezolanosEnColombia.jpg

AUTORIDADES COLOMBIANAS INFORMARON QUE LA migración de venezolanos a ese país se incrementó 11 % en el último trimestre, lo que se traduce en más de 1,4 millones de ciudadanos de esta nación.

Citando un informe actualizado hasta el 30 de junio, el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, precisó que en Colombia se han radicado 1.408.055 venezolanos, 732.390 de los cuales son regulares, lo que significa que portan visa, cédula de extranjería y otro documento que les permite vivir legalmente en ese país.

El funcionario señaló que hubo un repunte de la migración entre abril y junio: “La cifra que registra un incremento superior al 11 % respecto al primer trimestre de este año, equivaldría a un poco más de 148.000 registros”.

En este sentido, sumó que en el primer semestre de 2019 llegaron a Colombia un poco más de 234.000 venezolanos empujados por la crisis que atraviesa su país.

“Si miramos el comportamiento de los últimos tres meses podríamos decir que diariamente esa cifra es cercana a los 1.600 registros (…) A medida que se agudice la situación en Venezuela, el flujo continuará en aumento, pues estas personas migran por necesidad, por falta de alimentos, de salud, incluso, de servicios básicos”, añadió.

Con información de EFE

Post Views: 7

Enviar Comentarios

anteriorVenezolanos sin visa podrán solicitar naturalización en Ecuador

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios