Calculan que en Colombia ya hay más de 1,4 millones de venezolanos - Runrun

AUTORIDADES COLOMBIANAS INFORMARON QUE LA migración de venezolanos a ese país se incrementó 11 % en el último trimestre, lo que se traduce en más de 1,4 millones de ciudadanos de esta nación.
Citando un informe actualizado hasta el 30 de junio, el director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, precisó que en Colombia se han radicado 1.408.055 venezolanos, 732.390 de los cuales son regulares, lo que significa que portan visa, cédula de extranjería y otro documento que les permite vivir legalmente en ese país.
El funcionario señaló que hubo un repunte de la migración entre abril y junio: “La cifra que registra un incremento superior al 11 % respecto al primer trimestre de este año, equivaldría a un poco más de 148.000 registros”.
En este sentido, sumó que en el primer semestre de 2019 llegaron a Colombia un poco más de 234.000 venezolanos empujados por la crisis que atraviesa su país.
“Si miramos el comportamiento de los últimos tres meses podríamos decir que diariamente esa cifra es cercana a los 1.600 registros (…) A medida que se agudice la situación en Venezuela, el flujo continuará en aumento, pues estas personas migran por necesidad, por falta de alimentos, de salud, incluso, de servicios básicos”, añadió.
Con información de EFE
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