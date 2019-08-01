Gobierno colombiano condenó amenazas contra venezolanos en Bucaramanga - Runrun

MIGRACIÓN COLOMBIA RECHAZÓ las amenazas que han recibido los venezolanos que residen en Bucaramanga. Mediante un panfleto, un grupo que se hace llamar Las Águilas Negras amenazó a la población que reside en ese lugar y también a los colombianos que ayudan a los migrantes.
Las intimidaciones fueron dadas a conocer por el embajador de Venezuela en Colombia designado por Juan Guaidó, Humberto Calderón Berti.
Luego de que el diplomático venezolano pidió una investigación, Migración Colombia expresó su rechazo a las amenazas.
“No vamos a permitir que unos cuantos afecten la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía. La mayoría de los venezolanos son personas de bien. Nosotros, como colombianos, hemos vivido lo que es el rechazo y la xenofobia, por eso hago un llamado a la ciudadanía para que en lugar de tomar la justicia por las manos, una esfuerzos para construir un mejor país”, afirmó Andrés Martínez, director encargado de Migración.
Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció por la situación a través de un video. “En el gobierno del presidente Iván Duque hemos dicho claramente que Colombia tiene una mano tendida frente a la migración venezolana”, indicó.
Señaló que Colombia debe ser capaz de asimilar la migración venezolana. Sin embargo, destacó que el país ha presionado a la comunidad internacional para que se restablezca la democracia en Venezuela.
*Con información de El Nacional
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvdmVuZXp1ZWxhLW1pZ3JhY2lvbi0yNjQ4LnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUyNzcvdmVuZXpvbGFub3MteS1jdWJhbm9zLWxpZGVyYXJvbi1jaWZyYXMtZGUtaW5ncmVzb3MtaWxlZ2FsZXMtYS1jaGlsZS8iIHRpdGxlPSJWZW5lem9sYW5vcyB5IGN1YmFub3MgbGlkZXJhcm9uIGNpZnJhcyBkZSBpbmdyZXNvcyBpbGVnYWxlcyBhIENoaWxlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q2hpbGU8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODUyNzcvdmVuZXpvbGFub3MteS1jdWJhbm9zLWxpZGVyYXJvbi1jaWZyYXMtZGUtaW5ncmVzb3MtaWxlZ2FsZXMtYS1jaGlsZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5WZW5lem9sYW5vcyB5IGN1YmFub3MgbGlkZXJhcm9uIGNpZnJhcyBkZSBpbmdyZXNvcyBpbGVnYWxlcyBhIENoaWxlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvSU5NSUdSQU5URVNWWkxBLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4NTkvYWNudXItcmV2ZWxvLXF1ZS0xNC1kZS1sb3MtbWlncmFudGVzLXZlbmV6b2xhbm9zLWhhbi1yZWN1cnJpZG8tYS1sYS1tZW5kaWNpZGFkLyIgdGl0bGU9IkFDTlVSIHJldmVsw7MgcXVlIDE0JSBkZSBsb3MgbWlncmFudGVzIHZlbmV6b2xhbm9zIGhhbiByZWN1cnJpZG8gYSBsYSBtZW5kaWNpZGFkIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QUNOVVI8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODQ4NTkvYWNudXItcmV2ZWxvLXF1ZS0xNC1kZS1sb3MtbWlncmFudGVzLXZlbmV6b2xhbm9zLWhhbi1yZWN1cnJpZG8tYS1sYS1tZW5kaWNpZGFkLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFDTlVSIHJldmVsw7MgcXVlIDE0JSBkZSBsb3MgbWlncmFudGVzIHZlbmV6b2xhbm9zIGhhbiByZWN1cnJpZG8gYSBsYSBtZW5kaWNpZGFkPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvRW1hbnVlbEFuZHJhZGUucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDY3MS9taWdyYWNpb24tY29sb21iaWEtcHJvaGliZS1lbnRyYWRhLWFsLWhpam8tZGUtYWxlamFuZHJvLWFuZHJhZGUvIiB0aXRsZT0iTWlncmFjacOzbiBDb2xvbWJpYSBwcm9ow61iZSBlbnRyYWRhIGFsIGhpam8gZGUgQWxlamFuZHJvIEFuZHJhZGUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbGVqYW5kcm8gQW5kcmFkZSBDZWRlw7FvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg0NjcxL21pZ3JhY2lvbi1jb2xvbWJpYS1wcm9oaWJlLWVudHJhZGEtYWwtaGlqby1kZS1hbGVqYW5kcm8tYW5kcmFkZS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5NaWdyYWNpw7NuIENvbG9tYmlhIHByb2jDrWJlIGVudHJhZGEgYWwgaGlqbyBkZSBBbGVqYW5kcm8gQW5kcmFkZTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL21pZ3JhY2lvbmNvbG9tYmlhLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9uYWNpb25hbC8zODQxMDAvbWlncmFjaW9uLWNvbG9tYmlhLWNvbnRpbnVhLWRlcG9ydGFuZG8tYS1jYW1pbmFudGVzLXZlbmV6b2xhbm9zLyIgdGl0bGU9Ik1pZ3JhY2nDs24gQ29sb21iaWEgY29udGluw7phIGRlcG9ydGFuZG8gYSBjYW1pbmFudGVzIHZlbmV6b2xhbm9zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Y2FtaW5hbnRlczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25hY2lvbmFsLzM4NDEwMC9taWdyYWNpb24tY29sb21iaWEtY29udGludWEtZGVwb3J0YW5kby1hLWNhbWluYW50ZXMtdmVuZXpvbGFub3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TWlncmFjacOzbiBDb2xvbWJpYSBjb250aW7DumEgZGVwb3J0YW5kbyBhIGNhbWluYW50ZXMgdmVuZXpvbGFub3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNy9BcGVydHVyYU9uZ1JldG8tNC5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzgzODY3L25hY2Utb25nLXJlZC1yZXRvLXVuLXByb3llY3RvLWRlLW1pZ3JhbnRlcy12ZW5lem9sYW5vcy1xdWUtYnVzY2EtYXBveWFyLWFsLXBhaXMvIiB0aXRsZT0iTmFjZSBPTkcgUmVkIFJldG8sIHVuIHByb3llY3RvIGRlIG1pZ3JhbnRlcyB2ZW5lem9sYW5vcyBxdWUgYnVzY2EgYXBveWFyIGFsIHBhw61zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+TWlncmFudGVzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzgzODY3L25hY2Utb25nLXJlZC1yZXRvLXVuLXByb3llY3RvLWRlLW1pZ3JhbnRlcy12ZW5lem9sYW5vcy1xdWUtYnVzY2EtYXBveWFyLWFsLXBhaXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TmFjZSBPTkcgUmVkIFJldG8sIHVuIHByb3llY3RvIGRlIG1pZ3JhbnRlcyB2ZW5lem9sYW5vcyBxdWUgYnVzY2EgYXBveWFyIGFsIHBhw61zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
8
Enviar Comentarios