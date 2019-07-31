Las noticias económicas más importantes de hoy #30Jul - Runrun

Los precios de los inmuebles en Venezuela han caído entre 60 a 80 % en dólares
Los precios de los inmuebles en Venezuela han caído entre 60 a 80 % en dólares, según afirmó Urbi Garay, economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). La afirmación la hizo durante foro de la empresa Ecoanalítica sobre La Nueva Dinámica Económica. Venezolana-Retos y Desafíos que se realiza en un hotel capitalino. Descifrado
Productores agrícolas reducen áreas sembradas y cambian de rubros para sobrevivir
Los productos perecederos, especialmente los de origen agrícola, sufren los embates de una galopante inflación que incrementa los costos de reposición y merma la capacidad de compra del consumidor venezolano. La demanda define este mercado. ¿Cómo están trabajando los productores del campo para no sucumbir? Con excepción de los cereales que pueden almacenarse en silos, las hortalizas y frutas tienen una vida corta, por lo que su comercialización es todo un reto en tiempos de caída del consumo, resultado de la destrucción del poder de compra. Banca y Negocios
Inflación en Venezuela cerrará el año en 1.000.000% según el FMI
Este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI) remarcó que Venezuela sigue experimentando un proceso de hiperinflación y estimó que la inflación en el país cerrará este año en 1 millón por cierto. Alejandro Werner, director del FMI para el Hemisferio Occidental, subrayó que la contracción estimada del 35% para este año por la caída de la producción petrolera. Descifrado
El bolívar acelera su caída frente al dólar
La moneda venezolana, el bolívar, aceleró este lunes su caída frente al dólar, por el que se cambiaba a tasa oficial en 9.830,94 por apenas una unidad de la divisa estadounidense, y por un monto aún mayor en el mercado paralelo, que rige la mayoría de las actividades comerciales del país en medio de la crisis. El dato, indica el aumento de la tasa oficial en 17,51 % en comparación con el monto de 8.108,39 bolívares que se necesitaban el viernes para comprar un dólar estadounidense, según informó el Banco Central de Venezuela (BCV) en su sitio en Internet, según reporta una nota de EFE. Descifrado
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