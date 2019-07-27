Podcast | Tres en uno: Dgcim centro de torturas, sexo para sobrevivir y los nuevos sancionados por EE UU - Runrun

FINALIZA EL MES DE JULIO pero no por eso deja de ser noticioso. Un nuevo apagón dejó a oscuras a toda Venezuela, el precio de la canasta alimentaria cada vez se torna más inalcanzable para los venezolanos, las nuevas sentencias de Estados Unidos que alcanzaron a los hijos de Cilia Flores y la aprobación del Tiar por parte de la Asamblea Nacional son parte de lo ocurrido esta última semana de julio.
Entre los principales reportajes de esta semana destaca uno de Tal Cual titulado: “Dgcim se consolida como nuevo centro de torturas en Venezuela”. En este, la periodista Luisa Quintero nos comenta que según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o militares permanecen detenidos dentro de la sede del organismo en Boleíta.
Por El Pitazo destaca un reportaje de Glorimar Fernández titulado: “Mujeres ofrecen sexo en la frontera de Venezuela con Brasil para poder sobrevivir”. Este trabajo nos dibuja el drama de la trata de personas, un negocio que cada día se hace más rentable debido a la necesidad por la que atraviesan los sectores vulnerables en nuestro país.
Por Runrunes destaca un reportaje de María Josefa Maya titulado EE.UU. cerca a Maduro y a Cilia a través de Saab y “Los Chamos”, donde la periodista, realiza un perfil de los sancionados esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Te invitamos a que escuches, compartas y mantengas informado de todo lo que es noticia en Venezuela con este Tres en Uno informativo, producto de la alianza de medios entre RunRun.es, TalCual y El Pitazo
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