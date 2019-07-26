Brasil pidió a Rusia, India, China y Sudáfrica "escuchar el grito de libertad de Venezuela" - Runrun

ERNESTO ARAÚJO, MINISTRO DE RELACIONES Exteriores de Brasil, pidió este 26 de julio a sus homólogos de los países socios de Brasil en el foro BRICS (Rusia, India, China y Sudáfrica) que apoyen a Venezuela en su cruzada por la defensa de la democracia, la libertad y una pronta salida a la crisis.
“En el proceso de construcción de una región democrática y de economías abiertas en América Latina no podemos dejar de escuchar hoy un grito que pide libertad. Ese grito viene de Venezuela, del pueblo venezolano”, afirmó Araújo en la reunión de cancilleres del foro BRICS en Río de Janeiro, Brasil.
A su juicio, “toda la comunidad internacional necesita escuchar ese grito, entenderlo y actuar”, de la manera como, según él, lo hizo Brasil.
“Brasil ha escuchado ese grito y le pido a todos los señores que también lo hagan. En Venezuela hay de un lado un gobierno constitucionalmente establecido y de otro un régimen sustentado en la fuerza, que produce miseria y sufrimiento de su pueblo y que causó el éxodo de 4 millones de venezolanos”, sumó.
Para Araújo, “solo una Venezuela democrática” comulga con los “ideales” brasileños: “Nuestro ideal no es ver un país sucumbiendo ante la criminalidad, el hambre y la miseria”.
Con información de EFE
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