TSJ anula decisión de la Asamblea Nacional de reincorporar a Venezuela al Tiar - Runrun

LA SALA CONSTITUCIONAL del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró nula la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de reincorporar a Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).
La decisión fue hecha pública la tarde de este viernes 26 de julio en la sentencia número 248 emitida por el juzgado. El Parlamento venezolano había aprobado la medida el 23 de julio en una sesión encabezada por el presidente encargado, Juan Guaidó.
«El Tribunal declaró la nulidad absoluta y carencia de efectos jurídicos del acuerdo del órgano legislativo en desacato, el cual pretende la reincorporación de la República al TIAR, reiterando con ello el asalto al estado de Derecho», expresó el presidente de esa instancia, el magistrado Juan José Mendoza.
El jurista señaló que cualquier actuación que se realice con la finalidad de aplicar este tratado, «debe ser considerado un acto hostil a la soberanía nacional y una agresión al territorio».
El Tiar es un pacto firmado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bahamas y Venezuela. Es un acuerdo de seguridad colectiva. Establece que si alguno de los países miembros es atacado todos los demás están en el deber de responder con asistencia militar.
Su aplicación no solo depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sino en última instancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Rusia y China, aliados de Nicolás Maduro, tienen poder de veto. Para que pueda aplicarse es necesario que las dos terceras partes de los países miembros de la OEA lo apoyen, y aunque contempla en última instancia la “opción militar”, permite que los jefes diplomáticos se retiren e interrumpan las relaciones económicas.
*Con información de EP y UR
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