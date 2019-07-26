Gobierno de estados Unidos renueva licencia de Chevron para operar en Venezuela - Runrun

EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS anunció este viernes que renovará la licencia de Chevron para continuar la extracción de petróleo y gas en Venezuela como exención a las sanciones, en una señal de que considera beneficioso que la petrolera siga operando en el país sudamericano a pesar de la debacle económica.
El Departamento del Tesoro afirmó que renovaría la licencia para Chevron Corp hasta el 25 de octubre de 2019. Esta es la última compañía en operar en Venezuela.
La medida le permitiría a la empresa continuar los trabajos de perforación en el país en los términos establecidos por la administración de Donald Trump. La licencia no incluye transacciones que involucran exportaciones o reimportaciones de diluyentes al territorio nacional, reporta la agencia de noticias Reuters.
Estados Unidos impuso fuertes sanciones sobre Venezuela a inicios de este año, en un esfuerzo por sacar del poder al presidente socialista Nicolás Maduro.
A otras petroleras estadounidenses se les había estado otorgando licencias a pesar de las sanciones, pero la gran mayoría ha detenido sus operaciones debido a la inestabilidad en Venezuela.
*Con información de Reuters
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