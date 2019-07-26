El Mañanero de hoy #26Jul: Las 8 noticias que debes saber - Runrun

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El Mañanero de hoy #26Jul: Las 8 noticias que debes saber

Redacción Runrun.es26 julio, 20194min1448

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mañanero vespertino La cita

“¿Quién podía pensar que alguien puede estar de acuerdo con que se sabotee nuestro sistema eléctrico nacional sin pensar que afectaría a niños en hospitales, a personas sin agua? Esa fue la intención verdadera de ellos. No es casual que un avión de EEUU haya intentado violentar nuestro espacio el lunes y en la noche perpetraron otro ataque contra nuestro sistema eléctrico”, ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez #25Jul.

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