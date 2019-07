Henri Falcón admite haber contratado un lobby en Estados Unidos pero no con fines electorales sino humanitarios - Runrun

En rueda de prensa el exgobernador de Lara aseguró que contrató un lobby canadiense para poder lograr una solución a la crisis venezolana

Falcón cataloga como falso el documento que señala que el cabildeo es para posicionarlo como el próximo presidente del país

Sarai Coscojuela / @Saracosco

EN UNA SALA PEQUEÑA PERO ILUMINADA con grandes ventanales en Chacaíto, el exgobernador del estado Lara y excandidato presidencial, Henri Falcón, reconoció que estaba en campaña. Pero en campaña en Estados Unidos, Rusia y otros países para poder lograr más ayuda humanitaria para Venezuela.

Vestido con traje azul marino y una camisa del mismo color pero en tono claro y con rayas blancas, Falcón aseguró que el propósito de contratar a la empresa de cabildeo Dickens & Madson Canada, Inc. -por un monto de 200 mil dólares- no es con un propósito político sino que tiene como uno de los objetivos el plan que propone el economista Francisco Rodríguez -quien apoyó al líder de Avanzada Progresista en las elecciones del 20 de mayo de 2018 en las que la oposición decidió no participar- basado en lograr el intercambio de petróleo por alimentos y medicina, inspirado en la experiencia iraquí.

En tono de molestia, el exgobernador aseguró que no es el único que ha contratado ese tipo de servicios, mostrando así un documento con detalles sobre un lobby contratado por Leopoldo López, del año 2017 bajo el número de registro 6456 con el objetivo de promover su liberación y posicionarlo como el líder político venezolano entre los países de habla inglesa. “Eso yo no lo critico”, dijo.

“Es normal hacer este tipo de contrataciones”, repitió en más de una oportunidad Henri Falcón, quien además señaló que había un primer documento -que circuló por las redes sociales – al que catalogó como “chimbo”, pero que está publicado en la página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se hace el registro de estos contratos que en el país norteamericano son usuales y públicos.

En ese documento falso, según Falcón, se especifica que el contrato se hizo para que el partido Avanzada Progresista y Henri Falcón lleguen a la presidencia de Venezuela en unas posibles elecciones. El segundo documento, que es el que defiende el excandidato como verdadero, asegura que el objetivo es buscar una solución pacífica para la crisis humanitaria, la economía y la política del país.

La gente quiere soluciones

“Contratamos una empresa de servicios profesionales para manejarnos desde lo técnico. Queremos contratarla porque es necesario, para tener un interlocutor ante el gobierno de Estados Unidos, Rusia y otros gobiernos del mundo”, explicó con seguridad el político quien también quiere moverse en el tablero internacional.

La apuesta de Falcón es lograr que la comunidad internacional presione y se pueda implementar el programa petróleo por alimentos y medicinas que presentó el economista Francisco Rodríguez el pasado martes, 23 de julio ante el Congreso de Estados Unidos.

“Vamos a seguir en esto, porque estamos en el camino correcto”, agregó Falcón, quien además considera que la gente está esperando una solución concreta porque “el juego luce trancado y se siguen generando expectativas”.

Ante eso, el ex mandatario señala que la propuesta ya se ha comunicado también a Naciones Unidas y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Para Falcón el objetivo más importante ahora no es el personal – aunque hace unos días recordó cuando en campaña llegó a Margarita en peñero, tal como lo hiciera el presidente encargado Juan Guaidó el pasado fin de semana – sino el de lograr aliviar la emergencia humanitaria, mientras se concreta un acuerdo político para hacer elecciones.

