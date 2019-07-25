La canasta alimentaria de junio se ubicó en 2.625.578,15 bolívares - Runrun

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La canasta alimentaria de junio se ubicó en 2.625.578,15 bolívares
La venezolana Tebie González pesa arroz en un supermercado de Cúcuta, Colombia, donde fue a comprar alimentos, 17 de julio de 2016. "Me sentí humillada como si fuera un animal, un refugiado", dijo. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Alejandro Pereda25 julio, 20193min4

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Óscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de La Federación Venezolana de Maestros (Cendas), informó este jueves, que la canasta alimentaria de junio se ubicó en 2.625.578,15 bolívares.

En una entrevista con Román Lozinsky por Circuitos Éxitos dijo que la canasta tuvo un “aumento de 2,8% con respecto al mes de mayo”.

 

 

“Se necesitan 65,6 salarios mínimos para comprar la canasta alimentaria de junio. $328,19 versus un salario mínimo de $5 mensuales”, expresó.

En el último mes, seis rubros de la canasta alimentaria aumentaron el precio: salsa y mayonesa, 20,2%; frutas y hortalizas, 14,2%; grasas y aceites, 14,1%; cereales y productos derivados, 10,2%; café, 8,0% y azúcar y sal, 1,8%.

Mientras que cinco rubros bajaron de precio: raíces, tubérculos y otros, -11,8%; granos, -10,7%; carnes y sus preparados,, -4,9%; leche, quesos y huevos, -3,6% y pescados y mariscos, -0,8%.

Diez productos presentaron problemas de escasez: leche en polvo, mortadela, atún enlatado, azúcar, aceite de maíz, arvejas, pastas alimenticias, pan, queso amarillo y sardinas enlatadas: el 16,66% de los 60 productos que contiene la canasta. 

Meza aseveró que el salario mínimo en Venezuela es cuatro veces menor al de Cuba.

*Con información de El impulso y Sumarium
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