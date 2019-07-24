Elliot Abrams amenaza con nuevas sanciones en contra de funcionarios venezolanos - Runrun

El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que la administración de su país evalúa en las próximas horas la aplicación de nuevas sanciones en contra de funcionarios venezolanos relacionados con el gobierno de Maduro.
“Estamos tratando de cortarle el flujo de fondos al régimen y creo que estamos teniendo un impacto bastante considerable. La presión continuará. Mañana tendremos más sanciones para mantener la presión”, sostuvo Abrams.
Abrams hizo el anuncio, este miércoles 24 de julio, en medio de la presentación de un foro en Washington. Añadió que también se sancionará a Rusia debido al apoyo que presta la nación al gobernante venezolano y detalló que el gobierno de Donald Trump determina si tomar “sanciones individuales o sectoriales” en su contra encauzadas al logro de un cambio de gobierno en Venezuela.
Además, el funcionario dijo que a pesar de que Rusia no ayude a Venezuela desde un punto de vista financiero, contribuye a que este pueda vender su petróleo a otras naciones. “Están sacando dinero de Venezuela y ayudando a comercializar su petróleo”.
Asimismo, enfatizó que también se preparan nuevas sanciones administrativas contra el gobierno de Cuba, otro de los aliados de la revolución. “Las presiones sobre Cuba aumentaron desde enero y seguirán aumentando debido a sus acciones en Venezuela”, señaló.
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