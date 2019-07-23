Metro de Caracas no presta servicio comercial este #23Jul por apagón nacional - Runrun

EL METRO DE CARACAS anunció a través de su cuenta en Twitter que motivado al apagón nacional que se produjo ayer lunes en horas de la tarde, el sistema no presta servicio comercial en ninguna de sus tres líneas.
Para solventar la contingencia, la compañía informó que las rutas de Metrobus están activas mientras se resuelve el problema.
#ATENCION se informa a nuestros usuarios que motivado a falla de energía eléctrica en estos momentos el sistema #MetroDeCaracas no presta servicio comercial, continúa las rutas de contingencia con unidades de #MetroBus #ZOR – #PRO#ZOR – #PET#ZOR – #ADJ–#ZOO #ZOR – #RIN.
— Metro de Caracas (@metro_caracas) July 23, 2019
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