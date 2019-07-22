Se reporta apagón en al menos 16 estados de Venezuela - Runrun

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Se reporta apagón en al menos 16 estados de Venezuela

Redacción Runrun.es22 julio, 20195min89

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A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL TWITTER, los usuarios han reportado de varias zonas del país que se quedaron sin luz, la tarde de este lunes, 22 de julio.

Los ciudadanos han informado que igualmente distintas zonas de Caracas permanecen sin luz como Santa Mónica, Chacaito, Quinta Crespo, La Campiña, El Valle, Prados del Este, El Paraíso, El Cafetal, San Bernardino, Santa Fe, La Urbina, Boleita Norte, La Tahona, Montalbán, El Rosal, Los Chaguaramos, La California, entre otros.

En al menos 16 estados del país también se han registrado apagones como en Aragua, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, Bolívar, Vargas, Lara, Mérida, Miranda, Cojedes, Falcón, Guárico, Yaracuy, Sucre, Monagas y Falcón. 

El Metro de Caracas, informó a través de su cuenta de Twitter, que debido a la falla eléctrica no hay servicio en ninguna de las tres líneas. 

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