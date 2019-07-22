Embajador Alemán en Venezuela regresa a Caracas - Runrun

EL EMBAJADOR ALEMÁN Daniel Martin Kriener regresó al país, luego de que Nicolás Maduro retirara la declaración de persona “non grata”.
El portavoz del Ministerio Alemán de Exteriores Reiner Breul, explicó en una rueda de prensa que el regreso de Kreiner a su posición se produjo sin acuerdos entre Alemania y Venezuela y sin condiciones previas.
«Nos alegramos de que siga en el país», afirmó Breul, que subrayó que el diplomático regresa a Caracas porque concluyó en Berlín las «consultas políticas» que estaba celebrando.
El 6 de marzo Daniel Martín Kreiner fue declarado persona “non grata”, lo que obligó su salida del país. Esta declaración vino por una acusación de parte del gobierno de “injerencia en asuntos internos del país” y por esa razón “representaba un claro incumplimiento de las normas que rigen las relaciones diplomáticas”.
Kriener se encontraba entre los diplomáticos europeos que viajaron el 4 de marzo al Aeropuerto de Maiquetía para recibir a Juan Guaidó, cuando regresaba de su gira de 10 días por Sudamérica.
Alemania declaró oficialmente su apoyo a Guaidó como presidente interino y dijo que no reconocen al gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro.
El pasado 1 de julio, sin embargo, Caracas anunció la «normalización de las relaciones diplomáticas» entre ambos países, tras una reunión en Berlín entre el viceministro venezolano para Europa, Yván Gil, y la Directora para América Latina y el Caribe del Ministerio alemán de Exteriores, Marian Schuegraf.
El portavoz del Ministerio alemán de Exteriores recalcó que el regreso de Kriener a Caracas no supone ningún cambio en la postura de Berlín con respecto a la crisis venezolana.
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