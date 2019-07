Las noticias económicas más importantes de hoy #22Jul - Runrun

Oferta de viviendas nuevas es de solo 1.000 unidades en Caracas a precios hundidos

El mercado inmobiliario vive la mayor crisis de su historia, a tal punto que más de 95% de las transacciones se hacen en el mercado secundario y por precios inferiores a los costos de reposición, ya que el sector construcción privado está funcionando con apenas 2% de su capacidad instalada y la oferta de residencias nuevas se reduce a unas 1.000 unidades en zonas premiun de Caracas. El panorama fue descrito por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, en una entrevista con Fedecámaras Radio en el programa Marca País. Banca y Negocios

Conviasa pondrá en marcha aeronave para servicio de carga internacional

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) pondrá en marcha la aeronave Grand Cessna Caravan YV2969 para fortalecer el servicio de carga internacional, informó el presidente de la aerolínea, Ramón Celestino Velásquez Araguayán. Banca y Negocios

Consecomercio: Exceso de carga tributaria atenta contra el sector comercial

Ante el aumento de los impuestos y las imposiciones de pagar tributos con Petros, el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, denunció que “estas exigencias atentan contra la sustentabilidad de los comercios desde los pequeños, medianos y grandes. El Petro no es una criptomoneda, es una unidad de cambio que se supone está anclada al precio del petróleo y éste fluctúa día a día. Esto indica que los impuestos municipales se tendrían que pagar a diversos precios, esto no tiene lógica de ningún tipo. Además, los aumentos de los impuestos municipales está por el orden de los 20 mil por ciento. Toda esta carga que se pretende trasladar a los comerciantes hace que o cierren los negocios o se vayan al sector informal. Así no se construye un país”. Descifrado

Transparencia Venezuela: Cajas CLAP llegan con meses de retraso, coacción y abusos

Más de 80% de la población depende, en parte, de los alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), según revelan encuestas recientes; sin embargo, su adquisición se «ha convertido en una tarea más titánica», según la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela. Banca y Negocios

Venezolanos con bolsillos vacíos no perciben desaceleración de la inflación

El dinero en Venezuela, que entró en hiperinflación en 2017, sigue esfumándose con rapidez de los bolsillos y las cuentas de unos ciudadanos cada vez más pobres, que no terminan de sentir un alivio financiero, pese a que el país lleva cuatro meses consecutivos con una inflación desacelerada. La nación con las mayores reservas probadas de petróleo también es superlativa en su índice de precios al consumidor pues cerró 2018 con una inflación de 130.060,2 %, según el Gobierno. Banca y Negocios

Sector salud propone anclar el sueldo al dólar oficial

El representante sindical del sector de clínicas y hospitales Mauro Zambrano indicó que la propuesta del gremio consiste que el sueldo de los trabajadores públicos sea anclado al dólar oficial que es de Bs. 8,140 y que no sea menor a $100. “Para los trabajadores, para poder comer, se necesita ganar no menos de 100 dólares, porque resulta ser que aquí está devaluado hasta el dólar. Cuando tú comparas los precios de productos en Colombia y Venezuela te das cuenta que el dólar está devaluado”. Descifrado

Petroboscan y Petropiar en Venezuela representan 11% de la inversión de Chevron en producción

Venezuela en los dos últimos años, 2017 y 2018, ha pasado a ser el segundo país de mayores inversiones para Chevron, solo superado por Kazakistán, con desembolsos por 2.231 millones y 2.676 millones de dólares, montos que representan en promedio 11% de los desembolsos hechos por esta compañía estadounidense en el área de upstream o de producción; y este es uno de los argumentos presentados al gobierno de Donald Trump para mantener la presencia en ese país sudamericano. Petroguia

Fitch: “Debilidad financiera de PDVSA podría desencadenar cambio de propiedad en Citgo”

La empresa calificadora de riesgos Fitch Ratings mejoró la evaluación de la deuda emitida por la empresa Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, y las razones fundamentales de este viraje obedecen a la forma como la nueva directiva, designada por la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó, está llevando adelante el refinanciamiento de la deuda de la compañía; pero también porque las sanciones que se impuso el gobierno de Donald Trump evita cualquier contacto entre la compañía y Venezuela y por la posibilidad que PDVSA deje de ser su único accionista y propietario. Petroguia

Petrobras no debe ser obligada a abastecer a barcos iraníes, dice Procurador General

La Procurador General de Brasil, Raquel Dodge, emitió el viernes por la noche una opinión favorable a Petrobras en la disputa con la empresa Eleva Química Ltda. responsable de los dos barcos iraníes que han estado detenidos desde junio, a unos 20 kilómetros del puerto de Paranaguá y que no pueden irse porque necesitan ser abastecidos con combustible. En una declaración, La Procurador General declaró que la estatal Petrobras no debería estar obligada a suministrar combustible a los buques porque habría otras alternativas, como impugna Eleva, y cita un argumento de Itamaraty según el cual el suministro de buques podría causar daños a las “relaciones diplomáticas estratégicas”. con los Estados Unidos. La Patilla

El Reino Unido promete una acción “contundente” si Irán no libera un petrolero con bandera británica

Gran Bretaña reiteró este sábado las advertencias de que tomaría medidas “contundentes” si Irán no libera un petrolero con bandera del Reino Unido que capturó en el Estrecho de Ormuz, la más reciente confrontación en un tenso enfrentamiento en la importante ruta marítima. CNN

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDcvY2hldnJvbi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg0MzIxL2NoZXZyb24tZXN0YS1qdWdhbmRvLXVuLWp1ZWdvLWxhcmdvLWVuLWxvcy1jYW1wb3MtcGV0cm9sZXJvcy1kZS12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iQ2hldnJvbiBlc3TDoSBqdWdhbmRvIHVuIGp1ZWdvIGxhcmdvIGVuIGxvcyBjYW1wb3MgcGV0cm9sZXJvcyBkZSBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DaGV2cm9uPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzg0MzIxL2NoZXZyb24tZXN0YS1qdWdhbmRvLXVuLWp1ZWdvLWxhcmdvLWVuLWxvcy1jYW1wb3MtcGV0cm9sZXJvcy1kZS12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q2hldnJvbiBlc3TDoSBqdWdhbmRvIHVuIGp1ZWdvIGxhcmdvIGVuIGxvcyBjYW1wb3MgcGV0cm9sZXJvcyBkZSBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNi9BbmdlbC1BbHZhcmFkby1BTi5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzgzOTE0L2FzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLWluZm9ybWEtcXVlLWxhLWVjb25vbWlhLXZlbmV6b2xhbmEtc2UtY29udHJham8tMzktOS1lbi1lbC1wcmltZXItdHJpbWVzdHJlLWRlbC1hbm8vIiB0aXRsZT0iQXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwgaW5mb3JtYSBxdWUgbGEgZWNvbm9tw61hIHZlbmV6b2xhbmEgc2UgY29udHJham8gMzkuOSUgZW4gZWwgcHJpbWVyIHRyaW1lc3RyZSBkZWwgYcOxbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzgzOTE0L2FzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLWluZm9ybWEtcXVlLWxhLWVjb25vbWlhLXZlbmV6b2xhbmEtc2UtY29udHJham8tMzktOS1lbi1lbC1wcmltZXItdHJpbWVzdHJlLWRlbC1hbm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwgaW5mb3JtYSBxdWUgbGEgZWNvbm9tw61hIHZlbmV6b2xhbmEgc2UgY29udHJham8gMzkuOSUgZW4gZWwgcHJpbWVyIHRyaW1lc3RyZSBkZWwgYcOxbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA2L2ZhY3R1cmFkaXZpc2FzLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4MjY4NS9xdWUtc2lnbmlmaWNhLXF1ZS1lbC1zZW5pYXQtcGVybWl0YS1sYS1mYWN0dXJhY2lvbi1lbi1kaXZpc2FzLXZpY3Rvci1hbHZhcmV6LXIvIiB0aXRsZT0iwr9RdcOpIHNpZ25pZmljYSBxdWUgZWwgU2VuaWF0IHBlcm1pdGEgbGEgZmFjdHVyYWNpw7NuIGVuIGRpdmlzYXM/IFbDrWN0b3Igw4FsdmFyZXogUi4iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5iY3Y8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM4MjY4NS9xdWUtc2lnbmlmaWNhLXF1ZS1lbC1zZW5pYXQtcGVybWl0YS1sYS1mYWN0dXJhY2lvbi1lbi1kaXZpc2FzLXZpY3Rvci1hbHZhcmV6LXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+wr9RdcOpIHNpZ25pZmljYSBxdWUgZWwgU2VuaWF0IHBlcm1pdGEgbGEgZmFjdHVyYWNpw7NuIGVuIGRpdmlzYXM/IFbDrWN0b3Igw4FsdmFyZXogUi48L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNi9iY3YuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4MjQ5Mi9iY3YtaW5mb3JtYS1xdWUtc2VyYW4taW5jb3Jwb3JhZG9zLXRyZXMtbnVldm9zLWJpbGxldGVzLWFsLWNvbm8tbW9uZXRhcmlvLyIgdGl0bGU9IkJDViBpbmZvcm1hIHF1ZSBzZXLDoW4gaW5jb3Jwb3JhZG9zIHRyZXMgbnVldm9zIGJpbGxldGVzIGFsIGNvbm8gbW9uZXRhcmlvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODI0OTIvYmN2LWluZm9ybWEtcXVlLXNlcmFuLWluY29ycG9yYWRvcy10cmVzLW51ZXZvcy1iaWxsZXRlcy1hbC1jb25vLW1vbmV0YXJpby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5CQ1YgaW5mb3JtYSBxdWUgc2Vyw6FuIGluY29ycG9yYWRvcyB0cmVzIG51ZXZvcyBiaWxsZXRlcyBhbCBjb25vIG1vbmV0YXJpbzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzExL2pvc2VndWVycmEyLTEtZTE1NjAyNjM5NjczNzEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4MjI4OC9qb3NlLWd1ZXJyYS1pbmZsYWNpb24tYW51YWwtZXMtZGUtODE1LyIgdGl0bGU9Ikpvc8OpIEd1ZXJyYTogSW5mbGFjacOzbiBBbnVhbCBlcyBkZSA4MTUuMTk0JSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzgyMjg4L2pvc2UtZ3VlcnJhLWluZmxhY2lvbi1hbnVhbC1lcy1kZS04MTUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Sm9zw6kgR3VlcnJhOiBJbmZsYWNpw7NuIEFudWFsIGVzIGRlIDgxNS4xOTQlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+

Enviar Comentarios