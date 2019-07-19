16 militares permanecen en la Embajada de Panamá en Caracas - Runrun

Alejandro Ferrer, canciller panameño, informó que 16 militares venezolanos que participaron en el intento de alzamiento contra el régimen de Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril, permanecen en la embada de Panamá en Caracas en calidad de huéspedes.
Ferrer declaró esta información a la cadena local panameña TVN, indicando que se trata de una situación delicada “que requere un manejo responsable”.
Explicó también que hace unos días recibieron una nota por parte de la Cancillería venezolana en la que denuncian que estos militares que continuaron en la “planificación de actividades” en contra de Maduro en junio, aunque ya estaban hospedados en la legación diplomática.
En la misiva de Venezuela incluso “preguntan cuál fue el papel de funcionarios del gobierno de la República de Panamá en esos hechos”.
“Estamos confiados en que ambas partes vamos a manejar la situación respetando las normas del derecho internacional que, por un lado, implican un respeto a la integridad de nuestra sede diplomática, al personal panameño y de las personas que se encuentran allí”, agregó el canciller de Panamá.
Con información de Unión Radio
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