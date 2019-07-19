Juan Guaidó: Van a venir días duros y hay que reconocerlo, no hay soluciones mágicas - Runrun

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó alertó que vendrán días duros y que no hay soluciones mágicas a la crisis del país.
Desde una Asamblea de Ciudadanos en Punta de Piedras, estado Nueva Esparta, el también presidente de la Asamblea Nacional señaló que lo han intentado todo y que “sería inocente pensar que con la calle es suficiente”.
Igualmente aseguró comprender que lo preferible es que la solución “sea ya mismo, porque estamos al borde de una catástrofe humanitaria”. También advirtió sobre el peligro que corre el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, quien tendría 10 día en huelga de hambre.
“Alertamos al mundo que el Primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Edgar Zambrano, se encuentra en huelga de hambre exigiendo la liberación de los presos políticos, de los que secuestraron con él. Nadie hace una huelga de hambre para morir, sino por el contrario, para vivir con libertad y dignidad”, expresó.
“Estamos a punto de ganar pero no lo hemos hecho. No es suficiente tener la mayoría, hay que ejercerla”, agregó Guaidó.
Sin embargo pidió a los ciudadanos allí presentes no perder la esperanza y el ánimo y convocó a una movilización mañana, sábado 20 de julio en la calle Igualdad. “Toda Margarita a ejercer esa mayoría de cambio”.
“Yo no les pido confianza en mí, esa me la tengo que ganar dando la cara, dando respuestas y todo lo que está a nuestro alcance para lograr el cambio, yo les pido confianza en ustedes mismos”, expresó el mandatario encargado.
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