Guaidó desde Basílica de la Chinita: Zulia se va a levantar - Runrun

EL PRESIDENTE (E) JUAN GUAIDÓ anunció que está de visita en el Zulia, uno de los estados más afectados por la falta de servicios básicos.
“Llegamos al Zulia para escucharlos, acompañarlos y seguir organizándonos. Vamos a rendirle homenaje a una resistencia que se niega a conformarse con la miseria que quiere instalar la usurpación”, indicó Guaidó en Twitter.
Guaidó recorre el país con el fin promover la organización de la Operación Libertad, que concluirá con una movilización en Caracas y que tiene como destino final el Palacio de Miraflores.
Este sábado en la mañana Guaidó visitó la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá en Maracaibo, estado Zulia.
La sociedad civil zuliana acompañó al mandatario encargado durante su recorrido por el templo. “Zulia se va a levantar. Tienen el compromiso de la Asamblea Nacional para acompañar el proceso de reconstrucción de Venezuela”, aseguró al salir del recinto.
Manuel Rosales, ex gobernador de Zulia, y el diputado Juan Pablo Guanipa también acompañaron a Guaidó en su recorrido.
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