Podcast | Tres en uno: Faes en los barrios, éxodo del talento humano y "todas las opciones están sobre la mesa" - Runrun

EL TRES EN UNO DE ESTA SEMANA estuvo bien concentrado. Tres grandes reportajes destacaron en los portales Runrun.es, TalCual y El Pitazo. Uno de ellos fue “Las Faes en los barrios, sinónimo de miedo y represión”, realizado por la periodista Daisy Galaviz en donde expone que en los dos primeros meses de este 2019, 60 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policia Nacional Bolivariana en los municipios Libertador y Sucre del Distrito Capital según la base de datos de Monitor de Víctimas.
Por TalCual, el periodista Roison Figuera escribió el reportaje “Éxodo dejo sin recurso humano a comercios del país”. Este trabajo nos explica el elevado costo que ha tenido que pagar el empresariado venezolano a raíz de la diáspora. Según el Instituto Nacional de Estadísticas poco mas de 3 millones personas tenían un trabajo formal en 2015, una cantidad similar a la que ha salido de nuestras fronteras.
La periodista Gitanjali Wolferman escribió para Runrun.es el trabajo Estados Unidos y Venezuela: ¿Qué significa realmente que “todas las opciones están sobre la mesa”? Allí expone que expertos en comunicación afirman que el discurso de funcionarios del gobierno norteamericano con respecto a Venezuela evidencia que sí existe un plan coordinado con la oposición venezolana para recuperar la democracia en el país basado en sanciones para cortar el oxígeno financiero a Maduro y paliar la crisis humanitaria.
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