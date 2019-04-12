Ubii pagos ofrece innovación y calidad en puntos de venta - Runrun

CUANDO SE HABLA DE innovación en medios de pagos, se habla de Ubii pagos, empresa que ofrece dispositivos de cobro inalámbricos de última tecnología para pequeños y medianos comercios.
Ubii pagos está formada desde 2013 por un grupo de emprendedores en el área financiera y de sistemas, decididos a innovar y proponer un nuevo modelo de negocio de venta directa de estos dispositivos a los comercios para cubrir la necesidad que estaba desatendida por la falta de efectivo, métodos de cobro y la alta inflación.
Los productos tecnológicos que ofrece Ubii pagos aportan grandes beneficios: aumento inmediato en las ventas, sistemas de inteligencia de negocio, garantías y servicio post venta.
Adquirir un punto de venta Ubii pagos es sumamente fácil: debes tener firma personal o jurídica en cualquiera de los bancos aliados, solicitar un código de afiliación y seguir lo pasos requeridos a través de la página web www.ubiipagos.com. En muy poco tiempo recibirás tu punto de venta para cualquier parte del país.
Ubii pagos es la empresa líder del mercado, con un posicionamiento de más de 16.000 terminales y un crecimiento del 20% mensual. En dos años ha generado alianzas con ocho bancos del sistema venezolano y posee una alianza con la procesadora de pagos más grande del país, con capacidad para brindar un servicio post venta integral, evolucionar y adaptarse a las necesidades de su universo de clientes, mientras se mantiene en constante innovación tecnológica.
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