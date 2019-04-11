EEUU: Decisión de cancelar visas a diplomáticos de Maduro corresponde a Tarre Briceño - Runrun

EL EMBAJADOR PERMANENTE DE EEUU ante la OEA, Carlos Trujillo, señaló este 11 de abril que la decisión de cancelar las visas a los diplomáticos del gobierno de Nicolás Maduro, corresponde al recientemente reconocido representante de Venezuela, Gustavo Tarre, quien será ahora el encargado de la misión ante este organismo.
Trujillo señaló que es potestad de Tarre solicitar la cancelación de las visas al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para que éste a su vez decida sobre el tema y notifique al Gobierno de Estados Unidos sobre ello.
El embajador estadounidense afirmó que la representación venezolana ya está evaluando la medida.
Gustavo Tarre fue reconocido este miércoles 10 de abril como el embajador de Venezuela ante la OEA, designado por el presidente encargado y juramentado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
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