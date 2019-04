Monitor de Víctimas | Las FAES mataron a cuatro jóvenes en 24 horas - Runrun

Las víctimas se registraron en dos operativos, uno en El Cementerio y el otro en Petare, donde se presentaron la mayoría de los casos. Uno de los fallecidos fue Anthony Patete, “minero” del río Guaire, quien fue localizado en la morgue el pasado sábado —aunque lo mataron el jueves— pues sus familiares desconocían su paradero.

@yohanamarra / Foto Luis Morillo, Crónica.Uno

“MI SOBRINA ME LLAMÓ Y ME DIJO: ‘tía lo encontramos’. Yo le dije: ‘¡ay, gracias a Dios!’ En eso me respondió: ‘pero hay una mala noticia tía, lo encontré muerto en la morgue‘”.

Brígida Urbina lloró al recordar la llamada que le anunció el asesinato de su hijo, Anthony Alfredo Patete Urbina. Era sábado 6 de abril por la tarde. Había cesado la búsqueda del joven de 20 años desde el pasado jueves, cuando no regresó a casa.

Su mamá recuerda que el último día que lo vio salió a trabajar a las 5:45 a. m. Formaba parte de un grupo de “mineros” del río Guaire, a la altura de Caño Amarillo. Solía regresar a su vivienda en el barrio Las Quintas de la Cota 905, pero pasada las 2:00 p. m. no volvió.

Yo esperé porque a lo mejor se había demorado en el trabajo, él siempre llegaba a esa hora. En la tarde lo comenzamos a buscar, yo busqué por todos lados. Caminé comisarías de El Pinar, San Agustín, caminé hasta hospitales, pero nada. Hasta que mi sobrina lo encontró el sábado en la morgue”, contó Urbina.

La información que le dieron a Brígida —en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)— fue que su hijo presuntamente se enfrentó a una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en el sector Los Niches de El Cementerio. Sin embargo, ella lo desmiente y sostiene que Anthony no estaba armado ni había estado preso y además no frecuentaba esa zona.

Según cifras del Monitor de Víctimas —un proyecto de data periodística— entre enero y febrero de 2019, 56 personas murieron a manos de este grupo élite, componente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desde 2017, en el Área Metropolitana de Caracas.

Incursión de las FAES dejó tres muertos en Sucre

Después de un operativo que se desplegó por varios sectores de Petare, el miércoles 3 de abril, tres jóvenes murieron a manos de las FAES.

Fuentes extraoficiales informaron que buscaban a los presuntos asesinos del supervisor jefe de la Policía del Municipio Chacao, Juan Carvajal, a quien mataron la noche del martes 2 de abril en el sector La Lira de La Dolorita.

A las 7:30 a. m. la comisión llegó a los edificios de la Misión Vivienda del sector La Pista en Filas de Mariche. Testigos dijeron que estaban encapuchados y patearon puertas y rejas de varios apartamentos.

William David Lara Ruíz, de 23 años, fue una de las víctimas. Sus parientes contaron que le dispararon en las escaleras y luego de que sacaron su cuerpo un grupo de funcionarios ingresó al apartamento donde vivía con sus padres y se llevó varias pertenencias.

Agregaron que golpearon a uno de sus hermanos, quien tiene 16 años. A William lo hallaron muerto en el hospital Domingo Luciani de El Llanito. Nunca les dieron información de a dónde lo llevarían.

En ese mismo edificio mataron a Edgar Castro, de 26 años, pero en el sótano. Tanto Lara como él trabajaban coordinando la entrega de las cajas de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en la comunidad.

Posteriormente, a las 3:00 p. m. Juan de la Cruz González, de 26 años, recibió dos tiros en el pecho en La Dolorita. Sus familiares denunciaron que se enteraron de su paradero tres horas después, cuando lo hallaron sin signos vitales en el hospital Domingo Luciani.

Vecinos indicaron que el operativo se mantuvo hasta horas de la noche por distintas zonas de Petare.

Monitor de Víctimas documentó un total de 120 ejecuciones desde mayo hasta diciembre de 2017, y 228 personas que murieron en mano de las FAES durante todo 2018.

El promedio de víctimas eran hombres entre 12 y 49 años.