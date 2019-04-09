Donald Trump acreditó a Carlos Vecchio como embajador oficial en Estados Unidos - Runrun

DONALD TRUMP, PRESIDENTE de Estados Unidos, acreditó a Carlos Vecchio, diplomático designado por el presidente interino Juan Guaidó ante dicho país, como el embajador oficial del gobierno interino de Venezuela.
“Esto es un reconocimiento a ustedes, a la lucha que han dado en Venezuela, a su sacrificio, a su coraje. Eso fue lo que sentí al momento que se dio esa acreditación”, aseguró Vecchio en un video compartido por medio de su cuenta en Twitter.
De la misma forma, aseguró que hacen todo lo posible para que ocurra el “cese de usurpación” lo antes posible, lo que permitiría recuperar la libertad del país.
Por otro lado, compartió un documento en el que Trump le asegura que él es el primer embajador de Venezuela en Estados Unidos en ocho años. “Su nombramiento se da en un momento histórico. El presidente interino Juan Guaidó ha fijado un curso audaz para la restauración de la democracia y la libertad para los venezolanos”, se puede leer en el documento.
La misiva añade que tanto Venezuela como Estados Unidos enfrentan juntos las amenazas presentes en la región.
Este lunes, el presidente de Estados Unidos recibió a Carlos Vecchio para acreditarlo oficialmente como embajador.
El político venezolano se ha reunido varias veces con el mandatario estadounidense. El último encuentro se dio en la Casa Blanca, cuando Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, fue recibida por Trump, por el vicepresidente Mike Pence e Ivanka y Melania Trump.
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