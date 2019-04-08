 OEA convoca este martes a sesión extraordinaria por caso Venezuela - Runrun
Lo último
   

Buscar

OEA convoca este martes a sesión extraordinaria por caso Venezuela

Unión Radio8 abril, 20191min3

Artículos Relacionados

NoticiasTop 5

Plan de racionamiento eléctrico podría durar hasta un año

Noticias

Colombia rechaza acusación de ser fuente de “ataques cibernéticos”

Noticias

Elliott Abrams viaja a España y Portugal para discutir transición política en Venezuela

OEA.gif

EL CONSEJO PERMANENTE DE la Organización de Estados Americanos (OEA), convocó a una sesión extraordinaria para analizar el martes la situación en Venezuela, que afronta una aguda crisis política y económica.

La sesión para considerar la situación en Venezuela se celebrará tras una solicitud presentada por las misiones permanentes ante el organismo de Colombia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay y Perú, detalló la OEA en un comunicado.

El encuentro está previsto para las 12 del mediodía, en el cual también se aprobará la aceptación del representante diplomático de Venezuela ante ese organismo, Gustavo Tarre Briceño, quien fue designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Post Views: 3

Enviar Comentarios

anteriorPlan de racionamiento eléctrico podría durar hasta un año

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios