Nora Bracho: "Los GNB me agarraron por los brazos y piernas y me lanzaron como un saco de papas" - Runrun

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Nora Bracho: “Los GNB me agarraron por los brazos y piernas y me lanzaron como un saco de papas”

Redacción Runrun.es6 abril, 20192min2

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Nora Bracho y Renzo Prieto fueron detenidos por la GNB en Zulia

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LA DIPUTADA ZULIANA de Un Nuevo Tiempo, Nora Bracho dijo que la tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana en la que la detuvieron estaba rota, sucia y llena de basura.
De manera arbitraria, la GNB detuvo a Bracho y a Renzo Prieto durante la protesta en Maracaibo, convocada por Juan Guaidó en todo el país.

“Me encontraba participando en la marcha pacífica que iba a Hidrolago, lanzaron bombas lacrimógenas. Yo pedía que pararan la violencia pero fue inútil, me arrastraron y me lanzaron (a la tanqueta) como si fuera un saco de papas, y apresaron a tres jóvenes. El funcionario que manejaba la tanqueta me dijo cualquier cantidad de amenazas, hacía como que me iba a pegar”, detalló Bracho.

“Les decíamos que estábamos luchando por Venezuela, incluso por ellos. El que manejaba la tanqueta golpeó a varios muchachos y gritaba ‘lánzale las bombas lacrimógenas a los que están allá, a esa mujer'”, aseveró la diputada.

La cuenta en Twitter de Voluntad Popular Zulia informó que tanto Bracho como Renzo Prieto ya habían sido liberados. En su alocución de hoy Guiadó confirmó que los diputados ya estaban en libertad.

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