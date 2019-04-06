Mueren cuatro reclusos del Rodeo II cuando intentaban fugarse - Runrun

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Mueren cuatro reclusos del Rodeo II cuando intentaban fugarse

El Pitazo6 abril, 20191min1

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Cuatro reclusos del Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, murieron la madrugada de este sábado 6 de abril, cuando intentaban fugarse de ese centro penitenciario.

Al pasar la segunda garita, los fugitivos fueron sorprendidos por los funcionarios a cargo de la custodia del penal, quienes les dispararon.

Los caídos fueron identificados como Abraham García Hernández, de 37 años, procesado por homicidio culposo; Carlos Zabaleta Rincón, de 22, detenido por tráfico se drogas; Fredward Luzardo de la Hoz, de 20, recluido por tráfico de drogas; e Ignacio Ravelo Díaz, de 31, quien cayó preso por robo agravado.

Más información en El Pitazo.

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