G7 pide restablecimiento “total” del orden democrático en Venezuela - Runrun

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G7 pide restablecimiento “total” del orden democrático en Venezuela

EFE6 abril, 20192min1

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LOS MINISTROS DE EXTERIORES del G7 subrayaron este sábado que es urgente restablecer el respeto “total” del orden democrático y constitucional en Venezuela y reclamaron la organización cuanto antes de una nueva elección presidencial “libre, transparente y creíble”.

“Condenamos el no respeto de los principios democráticos fundamentales en Venezuela”, indicaron en el comunicado que clausuró su reunión de dos días en Dinard, en el oeste de Francia.

Los titulares de Exteriores de Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Japón y Canadá, los siete países que integran el G7, hicieron un llamamiento en favor de una “transición democrática pacífica conforme a los artículos de la Constitución venezolana”.

asimismo, expresaron su preocupación por “las numerosas alertas creíbles de graves afrentas a los derechos humanos y por la creciente crisis económica y sus repercusiones humanitarias”.

Los jefes de la diplomacia del G7 recalcaron que “las infraestructuras del país se degradan”, pidieron el acceso de la ayuda humanitaria y subrayaron además su inquietud “por el despliegue de fuerzas militares rusas, que corre el riesgo de agravar una situación crítica”.

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