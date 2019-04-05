Estas son las noticias económicas más importantes de este #5Abril - Runrun

EL ECONOMISTA JEFE DEL BANCO MUNDIAL para América Latina y el Caribe, Carlos Végh, anunció este jueves que el organismo multilateral está preparando un plan de ayuda social “ambicioso” para lanzar en Venezuela cuando haya “condiciones adecuadas”.
“El banco está preparando un plan de ayuda social sumamente ambicioso, que se pondrá a disposición de las autoridades venezolanas en cuanto se den las condiciones adecuadas”, explicó Végh en una rueda de prensa al presentar el informe de previsiones del BM para Latinoamérica. Banca y Negocios
Maduro busca estrechar lazos económicos con Rusia para enfrentar la crisis
Una nutrida delegación de altos funcionarios y empresarios venezolanos inició este jueves consultas en Moscú con el fin de reforzar la cooperación con Rusia para hacer frente a la crisis socioeconómica que sufre el país.Las conversaciones se llevan a cabo en la XIV Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre Venezuela y Rusia y el I Foro Empresarial en Moscú, que se clausuran el viernes.
“Hay toda una serie de sectores en los que hemos hecho mucho énfasis, sobre todo porque hay mucho interés”, declaró hoy a Efe la ministra de Comercio Exterior e Inversión Internacional venezolana, Yomana Koteich, al señalar que Caracas busca diversificar sus mercados para enfrentar la crisis. Banca y Negocios
En el centro de Caracas bajan precio del queso para no perder mercancía
Los caraqueños están a la caza de rebajas de algunos productos porque los comerciantes buscan salir rápido de mercancías perecederas ante el temor de nuevos apagones, según pudo constatar Banca y Negocios en locales en el centro de Caracas esta semana.
El queso blanco, por ejemplo, bajó esta semana de Bs 18.500 a Bs 15.000 el kilo, porque los vendedores intentan agotar el inventario porque no hubo buena refrigeración durante los apagones de la semana pasada. Banca y Negocios
Dicom negocia $578.482,02 en la subasta 124
El sistema de mercado cambiario negoció este jueves $578.482,02 en la subasta 124 del Dicom, de acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela. Un total de 12 empresas pactaron $281.500, mientras 525 personas naturales obtuvieron 46.962 euros y 244.290,66 dólares, para un total de $296.982,02, calculados a una tasa de 1,1219 dólares por euro. Banca y Negocios
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