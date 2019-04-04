EEUU pidió al Consejo de Seguridad de la ONU realizar reunión para discutir sobre Venezuela - Runrun

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EEUU pidió al Consejo de Seguridad de la ONU realizar reunión para discutir sobre Venezuela

El Nacional4 abril, 20192min1

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ESTADOS UNIDOS PIDIÓ ESTE JUEVES al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) que se reúna la semana entrante para tratar el empeoramiento de la crisis humanitaria en Venezuela y la situación política, indicaron a Efe fuentes diplomáticas.

De 15 países pertenecientes al consejo, 9 apoyaron la propuesta estadounidense que pedía la celebración de elecciones libres, la cual fue vetada por Rusia y China, principales apoyos de Nicolás Maduro.

Lee también: Human Rights Watch: ONU debe declarar emergencia humanitaria en Venezuela 

Ambas potencias consideraron que las presiones estadounidense y de la Unión Europea son injerencias en los asuntos internos de Venezuela.

Rusia presentó un proyecto propio de resolución en el que defendía la no intromisión en los asuntos internos de Venezuela, aunque ese plan solo fue defendido por China, Sudáfrica y Guinea Ecuatorial.

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